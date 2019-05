¿Perdió su celular android? Le enseñamos cómo puede rastrearlo

Ya sea porque dejó su celular en un taxi, le robaron el móvil o porque no se acuerda en dónde lo dejó, siempre será necesaria una ayuda para localizarlo. Android ofrece una función en la que usted no solo puede ubicar su dispositivo, sino que en caso de que prevea que no volverá a sus manos, puede bloquearlo o formatearlo de manera remota.

La herramienta "Encontrar mi dispositivo" se activa automáticamente desde el momento en que usted ingresa su cuenta de Google en un celular, una tablet Android o un reloj Wear OS. Los únicos requisitos para usar esta función es que su dispositivo debe estar encendido, haber accedido a una cuenta de Google, estar conectado a una red de datos móviles o WiFi y tener la ubicación activada.

Ubique su celular android desde otro dispositivo

1. Ingrese a android.com/find desde un computador, tablet o celular y acceda a su Cuenta de Google.



2. Si tiene más de un dispositivo, haga clic sobre el que se haya perdido en la parte superior de la pantalla.



3. Si el dispositivo tiene más de un perfil de usuario, acceda con la Cuenta de Google que esté en el perfil principal.



4. El dispositivo perdido recibirá una notificación.



5. Consulte la ubicación del dispositivo en el mapa. Tenga en cuenta que la ubicación es es aproximada, por lo que posiblemente no sea precisa.



6. En caso de que no se encuentre su dispositivo, verá su última ubicación conocida, si está disponible.

Otras funciones

Una vez esté en la herramienta "Encontrar mi dispositivo" elija lo que quiere hacer. Si lo considera necesario, primero haga clic en "Habilitar" en las opciones para bloquear y borrar.



Reproduzca sonido

Con esta opción usted podrá hacer sonar su dispositivo con el volumen máximo durante 5 minutos, aunque esté configurado en silencio o vibración.



Bloquee su celular

Esta función le permite bloquear su dispositivo con el PIN, el patrón o la contraseña. Si no tiene ningún bloqueo, en este punto puede configurarlo. Además, podrá agregar un mensaje o un número de teléfono a la pantalla de bloqueo de su celular para que pueda recuperarlo.



Borre la información

Esta sección es muy útil para quienes les han hurtado el celular y quieren preservar la privacidad de los datos personales. Con esta opción podrá borrar de forma permanente todos los datos de su dispositivo (es posible que no se borre el contenido de las tarjetas SD). Sin embargo, debe tener en cuenta que después de eliminarlos, "Encontrar mi dispositivo" no funcionará en el celular.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET