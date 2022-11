La inmediatez y la velocidad con la que se maneja la información en internet genera que se puedan presentar errores o fallas, uno de los principales tiene que ver con las pestañas que un usuario tiene abiertas en su navegador.



En ocasiones, estas se van haciendo cada vez más y se pueden generar cierres no deseados. Esto ocasiona que se pierda información clave, que puede demorar en volver a recolectar.



Sin embargo, para esto existen herramientas de Google, donde se puede acceder al historial de navegación e incluso si se busca en una cantidad corta de tiempo el mismo navegador pregunta si quiere abrir las pestañas cerradas recientemente.



Para ir hasta este historial solo es necesario que abra nuevamente una pestaña en Google Chrome. Luego de hacerlo ubique los tres puntos que están en la parte superior derecha de su pantalla y busque el apartado ‘Historial’.



Al seleccionar esta opción tendrá acceso a las páginas vistas de manera más reciente y en primer lugar estará la alternativa de reabrir el grupo que se pudo cerrar por error.



En caso de que quiera hacer el proceso de manera más ágil y rápida, puede ir al teclado, seleccionar las teclas CTRL - Shift - T (oprima todas juntas) y así se abrirá la pestaña que acaba de cerrar.



La tercera alternativa es ir hasta la parte superior del navegador, donde se dividen las pestañas, y oprimir click derecho. Al hacerlo, se abrirá la opción “Volver a abrir una ventana cerrada’.

