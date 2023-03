Aunque no siempre, hay un par de métodos para recuperar mensajes y conversaciones eliminadas de WhatsApp, pues todo lo que está o ha estado en la red deja un rastro. Si tiene curiosidad por saber qué decía un mensaje que alguien eliminó en su chat, le contamos cómo podría hacerlo.



(Siga leyendo: Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de marzo)

De acuerdo con el portal especializado 'Xataka Móvil', oficialmente WhatsApp no permite recuperar los mensajes que se han eliminado, por lo que una vez borrados los servidores de la app no los almacena.



Sin embargo, existen algunos trucos que puede intentar para tenerlos de vuelta, basados en el registro de notificaciones, aplicaciones y copias de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Recuperar los mensajes borrados de WhatsApp debería ser fácil con aplicaciones. Foto: iStock

'Apps' de registro

Existen algunas aplicaciones que pueden ir guardando el historial de notificaciones de los teléfonos en Android, lo que permitiría tener un registro de los mensajes que van llegando sin necesidad de abrirlos.



Esta especie de 'copia de seguridad' tiene un riesgo que explica 'Xataka', y es que no solo guarda estos mensajes sino toda información que llegue a las notificaciones, incluyendo la privada, por lo que, si las usa, tenga precaución.

(Además: Aprenda cómo grabar sus llamadas de WhatsApp)

El portal recomienda dos apps para aplicar este método en Android, que, según 'Xataka Móvil', "no abusan de los permisos: 'WAMR' y 'WhatsRemoved +'.



Hay que tener presente que este sistema funciona solo con las notificaciones, por ende, si usted está en el chat y no se genera un aviso del mensaje no podrá recuperarlo.

Historial de notificaciones

La misma tarea que realizan estas apps anteriormente mencionadas ya la hacen los sistemas operativos de los teléfonos, y esa función es conocida como historial de notificaciones, aunque no todos los fabricantes la incluyen o permiten acceso a ella.



'Xataka' asegura que Android 11 y 12 son las únicas versiones en las que sí o sí está disponible esta característica, pero esto no es excluyente de las demás versiones de dispositivos.



En caso de que su fabricante se lo permita, para leer este historial solo debe dirigirse al escritorio del teléfono, añadir el widget de 'Ajustes' (si está disponible), y seleccionar 'Registro de notificaciones' (o similar).



Una vez el atajo esté creado, solo habrá que ingresar a él para leer el código de eventos, que aunque está en formato 'txt' sigue siendo legible con algo de paciencia. Solo debe hacerlo con rapidez, porque este registro se actualiza, por eso solo se puede acceder a texto.

(También: WhatsApp incorpora nueva función: ahora puede bloquear las llamadas desconocidas)

Facebook Twitter Linkedin

Aplicaciones para recuperar mensajes borrados. Foto: EL TIEMPO

Copia de seguridad

La copia de seguridad es el registro que hace WhatsApp cada cierto tiempo de todos los chats que tiene una persona en su app, y aunque tiene el fin de protegerlo en caso de una pérdida de información, también podría ser útil.



Los 'peros' incluyen que los mensajes deben haber sido eliminados después de que la aplicación realice la copia de seguridad —que sería una gran coincidencia—, y que se pueden perder muchos más mensajes al restaurar una copia de seguridad.



Dicho esto, aunque este es el único de los trucos que funcionan tanto en Android como en iPhone, también es el más tardado y complicado de todos, reseña 'Xataka'.



Los pasos son: realizar una copia de seguridad en los ajustes de WhatsApp y asegurarse de que solo se haga en el teléfono, luego desinstalar la app de mensajería e instalarla nuevamente seleccionando la opción de restaurar la última copia de seguridad, y ya deberían aparecer todas las conversaciones que estaban en el momento del backup.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias