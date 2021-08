Las tácticas para recuperar fotos borradas en WhatsApp

Son millones los mensajes que diariamente se comparten a través de la plataforma de mensajería WhatsApp. La aplicación permite compartir videos, fotos, audios y documentos en los chats individuales y grupales.



Estas funciones facilitan la forma en la que los más de dos mil millones de usuarios activos que tienen la app se comunican. Por eso, le contamos qué puede hacer si desea acceder a una imagen que recibió y que ya eliminó desde el chat de WhatsApp.



(Le puede interesar: ¿Cómo va la transformación digital de las empresas en Colombia?)

El primer paso que debe tomar es revisar directamente en su dispositivo, ya que a pesar de que hay eliminado la imagen desde la aplicación si la descargó esta queda almacenado en la galería de fotos del teléfono. Recuerde que podrá encontrar en este apartado una carpeta llamada WhatsApp Images, donde se guardan los archivos descargados en la aplicación.



Si definitivamente no encuentra el archivo en esta carpeta o en la galería de fotos del celular, puede recurrir a la plataforma de WhatsApp Web. Para esto debe dirigirse al enlace web.whatsapp.com/ y abrir en la aplicación del teléfono el apartado de ‘Configuración’ o ‘Ajustes’ y ‘Dispositivos vinculados’ con lo que le permitirá leer el código QR que aparece en la página web.

Facebook Twitter Linkedin

WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios activos. Foto: iStock

Una vez el usuario esté en su cuenta desde WhatsApp Web podrá buscar la conversación desde la cual le enviaron el archivo y busque el mensaje e intente descargar nuevamente el archivo.



(Lea también: Así funciona el nuevo sistema de marcación telefónica en el país)



En el caso de que este truco no le funcione y no le permita descargar nuevamente la imagen, le queda un paso adicional que le puede ayudar a recuperar la fotografía. Se trata de la copia de seguridad con la que cuenta la plataforma.



Es importante resaltar que este paso es el más complejo y podría llevar a que se pierdan parcialmente algunas conversaciones, si el usuario no tiene el respectivo respaldo de sus mensajes. Además, solo se puede realizar si han pasado pocas horas desde la eliminación de los archivos.



(Además: Así vendría el tan esperado iPhone 13)



Para eso, revise desde su aplicación que la copia de seguridad esté activada y que la fecha de la última actualización sea la más reciente posible. Esto lo puede consultar en la parte de ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, posteriormente ‘Chats’ y ‘Copia de seguridad’.



Una vez tenga la confirmación de que su copia de seguridad es la más reciente debe proceder a desinstalar la app de su teléfono inteligente. Con esto completado instale nuevamente la aplicación en su celular y al ingresar autorice que se restaure la copia de seguridad más reciente de la cuenta. Esto le permitirá acceder a la foto.

También le puede interesar:

- Apple anuncia que reparará los iPhone 12 con problemas de audio



- Polémico reversazo en cambio de las políticas de OnlyFans



- Los planes de iFood para la recuperación de los restaurantes



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET