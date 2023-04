Así como ya es posible ver sus mensajes de aplicaciones como WhatsApp desde su computador, hay una forma de ver sus SMS, los que le llegan directo a su celular, desde su PC.



Google ofrece una opción que se llama Mensajes para la Web, la cual “envía SMS a través de una conexión entre tu computadora y tu teléfono, por lo que se aplicarán las tarifas del operador, igual que con la app para dispositivos móviles”.

Para comenzar, necesita tener la versión más reciente de la app Mensajes de su celular, conexión Wi-Fi o de datos (aunque recomiendan la primera para evitar gastos adicionales) y que su celular tenga Android 5.0 o versiones posteriores.

Escanee con su celular el código QR que aparece desde la vinculación de dispositivos. Foto: Archivo particular

Por otra parte, en su computador debe tener un navegador, ya sea Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge. Google indica que en Internet Explorer no funciona.



A continuación, tiene que entrar a la aplicación de Mensajes de su celular, ir a la opción ‘Más’, al presionar los tres puntos o tres líneas que hay a un lado de la pantalla. Ahora, se desplegará una lista, dé clic en la opción ‘Vinculación de dispositivos’.



A continuación, desde su computador debe abrir en el navegador ‘Mensajes para la Web’, en messages.google.com. Luego, escanee con su celular el código QR que aparece desde la vinculación de dispositivos.



Cuando esté completo el proceso, su teléfono vibrará, lo que significa que ya está vinculado. Y listo, ya podrá ver sus mensajes desde su computador. Cuando tenga mensajes no leídos habrá una notificación en rojo sobre el ícono de Mensajes de la pestaña del navegador.



“Sus últimas conversaciones, contactos y otros parámetros de configuración se encriptarán y almacenarán en la caché de su navegador”, indica el servicio de ayuda de Google.



También, señalan que el dispositivo se desvinculará de manera automática si no usa Mensajes durante varias semanas, por temas de seguridad.

