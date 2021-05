¿Cómo saber si una página web es segura?

Cuando se navega en internet, siempre se deben tener en cuenta el cuidado de los datos y la seguridad. Es por eso que puede tener en cuenta estas recomendaciones que le ayudarán a medir la seguridad de la conexión en una página web.



En Google Chrome existen algunos indicadores en los que puede fijarse para cerciorarse de si está navegando en una página web segura o no.



En la esquina superior izquierda de su navegador, justo al lado de la URL, aparece un símbolo de seguridad. Este símbolo puede ser un candado, un indicador de información o una señal de advertencia.



- Seguro: un sitio web es considerado 'seguro' cuando tiene el candado como símbolo de seguridad. La información que envíe y reciba en este sitio es privada. Pero, ojo, no se confíe. Tenga siempre cuidado de los datos que comparte.



- Información o no seguro: Cuando aparece como simbolo de seguridad un indicador de información significa que no es una conexión privada. Es decir, alguien podría ver o cambiar la información que envíe o reciba del sitio web. En algunas páginas web, recomienda Google, puede cambiar la URL de http:// a https://.



- No seguro o peligroso: Google recomienda, en la medida de lo posible, no usar sitios web que cuentan con el símbolo de seguridad de advertencia. La privacidad en páginas web no seguras presenta errores y los datos que comparta pueden ser vistos por alguien más. Cuando el sitio web es catalogado como 'peligroso', un mensaje de advertencia rojo se toma la pantalla y si lo usa es posible que ponga en riesgo su información privada.



