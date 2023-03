Para las redes sociales es importante mantener la privacidad de sus usuarios, ya que tienen la responsabilidad de proteger los datos de y garantizar que estos se almacenen y se utilicen de manera segura.



Sin embargo, siempre existen curiosos que quieren saber quién visita su perfil de Facebook.

Aunque en internet existen numerosas alternativas para poder encontrar esta información, incumplen con las normas de Facebook. Estas "soluciones" son poco confiables.



"Facebook no permite que las personas registren quién visita su perfil. Tampoco existe ninguna app de terceros que ofrezca esta función. Si encuentras una app que afirme ofrecer esta función, repórtala", dicen en su página oficial.

Según Kinsta, Facebook tiene más de 2.2 billones de usuarios activos al mes. Foto: Facebook

Cualquier aplicación o extensión que prometa esta función debe ser tratada con precaución, ya que muchas de estas aplicaciones pueden ser peligrosas, al contener malware o virus que pueden dañar su dispositivo o comprometer su privacidad y seguridad.



Además, estas aplicaciones pueden violar los términos de servicio de Facebook, lo que puede resultar en la suspensión o eliminación de su cuenta. También es posible que estas aplicaciones estén recopilando información personal de su cuenta de Facebook sin su consentimiento.



Si encuentra una aplicación o extensión que promete mostrar quién ha visto su perfil de Facebook, es recomendable no utilizarla.

¿Qué pasaría si esta función estuviese activa?

Si se permitiera a los usuarios ver quién ha visto su perfil, esto podría resultar en problemas de privacidad para aquellos que prefieren navegar por Facebook de forma anónima.



Implementar esta acción podría ser contraproducente para la red social, ya que podría disminuir la actividad de los usuarios en la plataforma. Es decir, si los usuarios supieran que sus visitas a perfiles serían registradas y notificadas a otros usuarios, es posible que se sientan menos cómodos usándola.

Puede cambiar su configuración de seguridad en Facebook

La configuración de privacidad en Facebook le permite controlar quién puede ver sus publicaciones, fotos, videos, información personal y actividad en la plataforma. También puede permitir quién puede buscarlo o enviarle solicitudes de amistad.



Esta configuración le brinda mayor control sobre la información que comparte en Facebook y con quién la comparte, lo que le ayuda a proteger su privacidad y seguridad en línea.



Es importante revisar y ajustar regularmente sus opciones de privacidad en para asegurarse de que está compartiendo la información de la manera que desea.

¿Qué alternativa existe?

Facebook no proporciona una función para que los usuarios puedan ver quién ha visto su perfil. Sin embargo, le permite ver quienes han interactuado con su perfil en las últimas semanas, como los que han dado 'Me gusta' a sus publicaciones, han comentado en ellas, han compartido sus publicaciones o lo han etiquetado en fotos.



Para ver esta información, siga estos pasos:



1. Abra Facebook en su computadora o dispositivo móvil.



2. Haga clic en su foto de perfil en la esquina superior izquierda.



3. En su perfil, haga clic en 'Registro de actividad' justo debajo de su foto de portada.



4. Seleccione 'Filtros y elija 'Seguido' en la sección 'Filtros para seleccionar'.



5. En el menú desplegable 'Tipo', seleccione 'Publicaciones y aplicaciones'.



6. Ahora puede ver todas las publicaciones y acciones recientes en su perfil de los usuarios que sigue en Facebook.



Recuerde que esto no le mostrará quién ha visto su perfil en sí mismo, pero le dará una idea de las personas que han interactuado con su perfil en Facebook.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

