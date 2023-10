¿Cómo puede enumerar todas las páginas de un documento de Word?

Microsoft Word es conocido como un programa orientado al procesamiento de textos, donde se puede redactar, realizar cuadrículas y adjuntar imágenes a sus escritos, entre otras tantas funciones prácticas.



Desde su creación en 1983, con el 'software' de 'Microsoft Office', este ha ofrecido distintos elementos y herramientas que contribuyen a optimizar cualquier tipo de escrito.

Sin embargo, aunque es un programa popular y utilizado desde hace tiempo, hay algunas funciones que muchos usuarios no saben como ejecutarlas de manera más practica, como enumerar las páginas, ya que lo hacen de forma manual, con poca destreza y gastando mucho tiempo.



En el caso de estar trabajando en un texto largo como un proyecto académico, un libro o algún otro producto, sin duda, enumerar las páginas puede ser toda una dificultad si no se conoce el programa a totalidad.

¿Cómo puede marcar las hojas de Word?

Para realizar este procedimiento solo hace falta seguir el siguiente paso a paso de manera rápida y sencilla, según el centro de ayuda del Microsoft:



Diríjase a la barra de herramientas y elija la pestaña 'Insertar'.

Elija pie de página para añadir el dígito de manera automática o número de página para seleccionar en qué parte de la hoja de Word desea el mismo.

Escoja la ubicación en 'Posición actual': arriba o abajo.

Seleccione la 'Alineación': si la requiere a la izquierda, derecha o centro.

Una vez haya resuelto donde desea la enumeración el sistema de manera automática, determinará los dígitos conforme a la cantidad de páginas que contengan el producto de trabajo.



Con esta función sencilla y rápida ahorrará mucho tiempo, sin tener que contar página por página, además de proporcionar el mismo tamaño y linealidad en la misma.

