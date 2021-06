¿Cómo saber si hay un virus en su teléfono?

Hoy en día, existen una gran cantidad de amenazas para el celular. Si su equipo está presentando comportamientos anómalos podría ser que tenga un virus o un malware. Por ello, deberá tener precaución pues su información podría estar en peligro.



Según el antivirus AVG, hay varios comportamientos o señales que podrían indicar que tiene un virus en su teléfono.



1. Mayor uso de datos:

Debe revisar si de repente hay un aumento en el uso de datos. Ello podría significar que un virus está ejecutando tareas en un segundo plano.



2. Bloqueo excesivo de las aplicaciones

Algunas de las aplicaciones se pueden bloquear de vez en cuando; sin embargo, cuando es un comportamiento muy repetitivo podría significar que tiene un virus en su celular.



3. Ventanas emergentes de adware

Que le aparezcan anuncios emergentes no significa en sí que tenga un virus instalado. Estos los puede bloquear. Sin embargo, a veces pueden ser maliciosos. Por ejemplo, cuando le aparecen cuando el navegador está cerrado.



4. Aumento inexplicable de la factura telefónica

Según AVS, algunas amenazas de malware atacan mediante el envío de mensajes SMS de tarifa prémium desde el teléfono, lo cual hace que la factura telefónica se vea afectada.



5. Aplicaciones desconocidas

Si se encuentra con una aplicación en su teléfono que no recuerda haber descargado, puede que tenga un virus. Es mejor que no la utilice y que la desinstale de inmediato.



6. Se le acaba la batería más rápido

Todos estos comportamientos maliciosos pueden hacer que su batería se agote más rápido. Si se ha dado cuenta que de repente le dura mucho menos, podría ser que tenga un virus.



7. Sobrecalentamiento

Una de las señales que podría indicar que tiene un virus en su celular es que se sobrecaliente de repente.



REDACCIÓN TECNÓSFERA