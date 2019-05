¿Cómo ocultar una serie de su historial de visualización en Netflix?

Compartir una cuenta de Netflix es una costumbre cada vez más común. La función de la plataforma que permite crear diferentes perfiles para una misma cuenta, da la posibilidad a los usuarios de optimizar su uso ya sea en grupos de familia o amigos.

Para algunos, las ventajas de crear perfiles van más allá de la simple personalización que ofrece el algoritmo de Netflix para recomendar contenido. Desde monitorear las series y películas que ven sus hijos, hasta turnarse el pago de la suscripción a la plataforma con un grupo de amigos.

Sin embargo, una vez dentro de la cuenta, cualquiera puede mirar el historial de navegación de alguno de los perfiles. Así que si usted se avergüenza de alguna serie o película que vio, o simplemente quiere eliminar el contenido que aparece en el 'home' de la plataforma, debe seguir los siguientes pasos.

1. Ingrese a su cuenta, seleccione su perfil y haga clic en el icono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Vaya a "cuenta".

Asegúrese de que está en el perfil correcto antes de seleccionar esta opción. Foto: Netflix

2. Busque la opción de "Mi Perfil" que se encuentra en la parte inferior de la página. Seleccione la opción "Actividad de visualización".

La información de "Mi Perfil" se encuentra en el último módulo de información de la cuenta. Foto: Netflix

3. Las series y películas que ha visto aparecerán en orden cronológico, comenzando por el contenido visualizado más reciente. Haga clic en el icono de bloqueo que aparece al lado derecho del título que quiere ocultar. Después aparecerá un anuncio para hacer clic en el botón "¿Ocultar serie?".

Con esta opción usted podrá de su historial una serie o contenido específico. Foto: Netflix

4. Al regresar al 'home' de su perfil usted podrá comparar y ver que ya no aparece el contenido que ocultó de su historial.

La opción permite eliminar desde un episodio visualizado, hasta toda una serie vista en Netflix. Foto: Netflix

Es importante aclarar que esta opción no está disponible para la aplicación móvil de Netflix y solo está habilitada para las cuentas de adultos. No se preocupe, los perfiles de los niños no podrán ocultar contenido de su historial.





