Así puede mejorar sus fotos nocturnas con los nuevos iPhone

Capturas bellas fotografías nocturnas no debería ser un dolor de cabeza, pero las tomas con bajas condiciones de luz son una de las pruebas más desafiantes para un smartphone. Si quiere mejorar sus fotos de noche, algunas recomendaciones de los expertos son paciencia, creatividad y aprovechar las funciones que tal vez aún no conoce de su teléfono.

Fotografía en el festival Brilla del Jardín Botánico de Bogotá Foto: David Micolta

EL TIEMPO recorrió junto al fotógrafo David Micolta, los caminos de la instalación de luces del Festival Brilla, que estuvo expuesto en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, hasta el 12 de enero.



Durante la jornada, Micolta capturó fotos nocturnas con el iPhone 11 pro y reveló algunas buenas prácticas sobre este tipo de imágenes.

¿Qué es el modo noche y cómo funciona?

El modo noche es una función que se encuentra presente en la mayoría de teléfonos actuales. Se trata de una mejora de software que se combina con las características de hardware de un equipo para aumentar la percepción de luz desde el lente y mejorar la nitidez de una imagen obturada en condiciones de luz bajas.



En el caso de los últimos iPhone, las cámaras no incluyen un modo noche, con un botón que usted puede activar cuando quiere, sino que es el sistema el que detecta cuándo necesita un mayor tiempo de exposición para lograr una toma mejorada.



Según Micolta, esa función agrega detalles, colores y reduce ruido en la imagen. Aunque el modo es automático, el usuario puede ajustar el tiempo de exposición tocando el ícono de modo noche, y arrastrando el regulador para ponerle más o menos tiempo, entre 1 y hasta 10 segundos, aunque el promedio está entre los 3 y los 5.



En el caso de las tomas más difíciles, el mantener el teléfono inmóvil por 10 segundos no es una tarea sencilla. Por eso, un consejo útil es utilizar un trípode para ayudas extra.

¿Cuáles son los errores principales que cometen las personas al tomar fotos de noche?

Desde moverse antes de tiempo hasta esperar resultados con una saturación irreal. Según el fotógrafo, el error más frecuente de los usuarios es no tomarse el tiempo para componer y observar la cantidad de luz que pueden tener al tomar una fotografía.



"Siempre trata de aprovechar cualquier luz que haya disponible, no importa lo tenue que pueda ser. Todo es cuestión de tomarse un momento, observar la imagen, enfocar y tomar la foto", explica.



Así mismo, lo ideal es tomarse el tiempo para pensar y mirar la imagen que va tomar. "Lo importante es no caer en la tentación de tomar una foto rápida; es un gran error tomar una foto solo por tomarla", agrega.

¿Con flash o sin flash?

Todo depende de su intención. En ocasiones un flash puede arruinar la textura de la piel de un retrato y reducir la intensión comunicativa de tomas artísticas. En algunos casos, si quiere destacar más detalles del sujeto, o resaltar las caras de un grupo de personas, el flash podría ayudarle.



Sin embargo, en otras situaciones de poca luz, "sería mejor opción tomar las fotos con modo nocturno pues se logran más colores no solo en el sujeto sino en el fondo también. Lo ideal es probar con las dos opciones, y dependiendo de lo que queramos mostrar o contar, entrar a decidir cuál nos sirve mejor en cada situación", dice el fotógrafo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET