Aprenda cómo lograr que el computador de su casa trabaje más rápido

En medio de la crisis que vive el planeta por la pandemia ocasionada por el covid-19, el uso de los computadores de casa ha aumentado considerablemente. Y ya sea que se use para trabajar de forma remota, disfrutar de contenido multimedia o comunicarse con la familia o amigos, un computador lento puede llegar a ser todo un dolor de cabeza.



Pero no se agobie, existen algunas funciones propias del computador con las que usted mismo puede limpiarlo y ponerlo a punto en pocos minutos.

Asímismo, hay programas con precios muy razonables que complementan las que ya vienen de forma nativa y, si así lo desea, también hay algunos técnicos informáticos que trabajan de forma remota, es decir, se conectan desde sus casas a su PC y hacen todo el proceso por usted.



No obstante, hay que ser conscientes de que si hablamos de un equipo con más de 7 años de uso, y al que se le han hecho mantenimientos, tal vez la mejor solución sea pensar en uno nuevo–y no están caros–. Pero empiece por tratar de arreglar su máquina.

(Le recomendamos: Tecnología de rastreo de Apple y Google por Covid-19 no será eterna)

Use lo que ya tiene a su disposición

Windows, el sistema operativo más usado en el mundo, proporciona una serie de funciones para que el propio usuario pueda optimizar su computador.



1. Limpie el escritorio. Es lo primero. Deje en él únicamente las aplicaciones que utiliza día a día.



2. Desinstale lo que no usa. Para hacerlo hay que buscar la opción de ‘agregar o quitar programas’ en el buscador (caja con la lupa, parte inferior izquierda) y allí elimine los que no utiliza.



3. Limpie su disco duro. Escriba en el buscador ‘cleanmgr’ (sin las comillas) para que aparezca la aplicación ‘Liberador de espacio en disco’. Pulse el botón derecho del mouse y escoja la opción de abrir como administrador. Al hacerlo, se desplegará una ventana en la que podrá elegir cuál disco duro desea liberar.



Seleccione y haga clic en ‘siguiente’ para iniciar un análisis de los archivos que son innecesarios para el PC. Luego, podrá seleccionar qué quiere borrar, clic en ‘aceptar’ y listo. Con el mismo ‘cleanmgr’, pruebe limpiar también los ‘archivos del sistema’ que no son necesarios, como viejas actualizaciones. Todo esto es seguro, automático y muy útil.



4. Desfragmentar el disco duro. Los archivos que se guardan en el computador tienen diferentes partes, como si fuera una biblioteca con muchos libros, entonces, al desfragmentar el disco duro, lo que se hace es acomodar de mejor manera cada uno de esos ‘libros’ para obtener un mejor rendimiento del sistema.



Para hacerlo, abra el menú de inicio y busque ‘desfragmentar’. Elija el disco duro que quiera desfragmentar y haga clic en ‘optimizar’. Esto puede tomar tiempo y lo mejor es que no utilice el dispositivo mientras dura el proceso.



5. Reinicio total. Es dejar el PC como vino de fábrica. Esta es una opción radical y se usa en casos desesperados. Para hacerlo, debe ir a configuración, luego ‘Actualización y seguridad’, hacer clic en ‘recuperación’ y después en ‘comenzar’. Recuerde copiar todos sus archivos antes de esto en un disco duro, pues todos se borrarán.

(Le puede interesar: Inteligencia artificial y los robots trabajan contra el coronavirus)

Invierta en un buen antivirus

Un gran enemigo de los computadores son los virus informáticos o 'malwares'. Estos archivos maliciosos ralentizan los dispositivos, dañan los componentes y pueden llegar a robar información.



Por esta razón, un buen antivirus es una herramienta fundamental para mantener el buen desempeño de un PC. Windows 10 trae de forma nativa Windows Defender, que es una buena opción de antivirus gratuito. No obstante, algunas opciones como Avira, en su versión gratuita, Avast o AVG ofrecen sistemas más completos y que pueden mantenerlo seguro al navegar.



Pero considere seriamente pagar por un antivirus como Norton, considerado por muchos como el mejor del mundo, pues ofrece muchos servicios. El precio anual, para un plan de 10 dispositivos, que incluyen no solo computadores Windows y Mac sino también smartphones y tabletas, está en 140.000 pesos colombianos, lo que se traduce en menos de 12.000 pesos mensuales.



Avast, por su parte, ofrece un plan muy completo, también con protección contra virus, spyware, software malicioso y ransomware. Así como un servicios de VPN para navegar seguro en línea por un precio similar.



También existen programas que limpian y optimizan de forma automática su computador: AVG Tune Up es uno de ellos. Con estos, puede suspender las aplicaciones en segundo plano, eliminar complementos de los navegadores que lo vuelven lento y mantener actualizados los programas de forma automática.

(En otras noticias: Conozca a Eric Yuan, el empresario que se hizo multimillonario con el covid-19)

Busque un servicio técnico remoto

Si usted es de los que se hace ‘un ocho’ con esto de los computadores, una buena opción para mejorar el rendimiento de su dispositivo es contratar los servicios de un técnico que pueda conectarse de forma remota a su computador y solucionar el inconveniente que tenga.



Como explica Jorge Forero, representante legal de Expertechs, una empresa de reparación de computadores de forma remota, un técnico se conecta a su equipo a través de plataformas como AnyDesk o TeamViewer y le soluciona los problemas que este pueda tener.



El precio es de 15.000 pesos colombianos para usuarios de hogar. Sin embargo, Forero es enfático en que no todo se puede solucionar por esta vía. Por ejemplo, si hay problemas con alguno de los componentes de su máquina, no hay mucho que se pueda hacer.



Pero para limpiezas y optimizaciones, actualizaciones de sistema y programas, o solucionar problemas con periféricos, es muy buena opción.

Si no hay solución, piense en uno nuevo

Si tiene un equipo con muchos años, que ha pasado por las manos de muchos técnicos y que sigue sin funcionar correctamente, una buena opción es que piense en comprar un nuevo computador.



Aunque el país está en cuarentena, hay almacenes de cadena que ofrecen ventas virtuales de productos tecnológicos y que en poco tiempo pueden hacerlo llegar a su casa. Además, los equipos no están caros y cada vez tienen mejores configuraciones.



Lo que debe tener en cuenta a la hora de comprar un computador nuevo, esencialmente, son dos aspectos: el primero, es la cantidad de memoria RAM que posee. Esta memoria, en pocas palabras, es la que se encarga de soportar diferentes programas abiertos al mismo tiempo y que estos funcionen de forma correcta y veloz. Lo recomendable es que su nuevo computador tenga por lo menos 8 GB de memoria RAM (si trae más, mejor) para que tenga un óptimo funcionamiento en el futuro.



El disco duro es el otro factor importante para tener en cuenta. En el mercado existen dos tipos de discos duros, los de estado sólido o SSD y los discos duros tradicionales o HHD.



Lo ideal es que su dispositivo cuente con un SSD (al menos para el sistema operativo), porque es mucho más rápido en procesamiento, con menor consumo y mucho menos ruido.



En cuanto a capacidad de estos discos, generalmente en el mercado se encuentran entre las 256 GB y los 512 GB, lo cual sonaría poco para algunas personas; sin embargo, hay muchos servicios que hoy funcionan en la nube y la cantidad de documentos que se almacenan hoy en los computadores es cada vez menor, por el almacenamiento en la nube y por los discos duros externos. Todo depende de lo que necesite.



Un gamer, por ejemplo, tendrá un buen disco duro de estado sólido –incluso uno tipo M.2, ya hablaremos de ellos– y un disco duro físico (HHD) de gran capacidad para almacenar los juegos. Mire bien sus necesidades y asesórese e investigue bien antes de comprar.



Comience por utilizar las herramientas de limpieza de su propia máquina, que son muy eficientes y no le costarán un peso.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET