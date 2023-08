Utilizar la nube permite al usuario guardar todo tipo de contenido y tenerlo siempre disponible en la red, a su vez, esto le permite crear copias de seguridad o intercambiar archivos con otros usuarios.



Por eso es importante saber qué espacio tiene para guardar sus fotografías, documentos, archivos y demás información para saber si debe liberar espacio, y si es así, saber cómo hacerlo sin necesidad de abrir otra cuenta de Gmail.

Una de las maneras para tener más espacio en su cuenta de Gmail para guardar archivos es comprarlo, pero mucha veces no se tiene el dinero por lo que si o si se debe eliminar información para liberar espacio, por ello a continuación le explicaremos como hacerlo.



1. Elimine el spam o correo no deseado dando clic en la opción ‘reportar spam’ y la cuenta de gmail automáticamente lo eliminará.



2. Silenciar los correos para múltiples personas para no ver actualizaciones innecesarias, por ello debe ir a la opción ‘silenciar’ dando clic en la en los tres puntos en la parte superior del correo gmail.

También puede hacerlo de la siguiente manera según el portal de tecnología ‘Xataka’:



1. Elimine los correos que más ocupan espacio con sus archivos adjuntos.

Para hacer este proceso debe abrir gmail y pulsa la flecha hacía abajo que hay en el campo de búsqueda en la derecha para acceder a las opciones de búsqueda avanzada y elegir los correo que quiera eliminar dependiendo de las características.



2. Luego de abrir las opción de ‘búsquedas’ puede configurar por el tamaño en quiere eliminar los correos.



3. Puede optar por borrar los correos más antiguos, por ello debe entrar a gmail e ir a la flecha hacía abajo que hay en el campo de ‘búsqueda’, para acceder a la opciones de búsqueda avanzada y elegir las características de los correos que quiere eliminar.



4. En la ventana edición de búsquedas puedes editar el campo intervalo de fechas y escoger qué tiempo quiere eliminar.



5. Eliminar los spam dando clic en la opción ‘más’ para que te aparezca la opción Spam



6. Luego oprima en la opción de ‘spam’ para que le aparezca la opción ‘Eliminar todos

los mensajes de spam ahora’ o lo hace uno a uno.



7. Desocupe la papelera.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

