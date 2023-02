Play Store es una de las aplicaciones que ya viene instalada cuando compra un celular Android. En esta las personas pueden encontrar diferentes aplicaciones como juegos, música, libros, redes sociales, entre otras. Por esta razón, muchos usuarios quieren descargarla en su computadora para disfrutar de las mismas apps que tienen en sus teléfonos.

Es importante resaltar que descargar Play Store para computador y usarlo directamente en Windows y en otros sistemas operativos no es posible de forma directa, pero si existen otras formas totalmente legales para hacerlo.



En la aplicación de Google hay tantas aplicaciones que sería peligroso que las personas las buscarán directamente desde su buscador, ya que se pueden encontrar con diferentes virus. Sin embargo, con la Play Store no tendrá que preocuparse por eso.



El único requisito que tienen las personas para tener esta aplicación en su computador es tener una cuenta en Google. Puede ser la misma que tiene en su celular o si quiere puede crear otra cuenta Gmail.



Características de Play Store para pc



La interfaz de esta aplicación es muy fácil de utilizar y ha sido diseñada para que los usuarios de diferentes edades puedan usarla sin problema. Además cuenta con gran cantidad de aplicaciones de diferentes categorías como: salud, finanzas, medicina, mapas, arte, juegos, belleza y mucho más .



Además, dentro de la app encontrará aplicaciones integradas a modo de secciones específicas como: Google Play Games, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play Books, entre otras.



Las aplicaciones que se descargan desde Play Store se encuentran en su última versión de forma fiable. Además, Google día a día trabaja en mejorar su seguridad y calidad.



¿Cómo descargar Play Store en el computador?

De momento la aplicación de Google no está disponible de forma nativa en Windows y al parecer esto no va a cambiar a corto tiempo. Sin embargo, para tenerlo en su computador debe utilizar un emulador para tener Android dentro de su ordenador. Por el momento no existe otra opción para descargar Play Store.



Según el canal de YouTube ‘la mano techno’, para descargar esta aplicación tiene que utilizar ‘BlueStacks’, que es un emulador altamente optimizado. A continuación le diremos el paso a paso.



1. El proceso de instalación es muy sencillo. Una vez esté en la página web BlueStacks debe oprimir el botón ‘Descarga’, el cual se encuentra en la parte inferior.

2. Tras esto debe seguir los pasos para que se instale el programa.

3. Una vez ya esté completamente descargada se dará cuenta que ya tiene Play Store y para empezar a utilizarla debe registrarse con su Gmail.

4. Por último, puede utilizar la aplicación como normalmente la usa en su celular.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

