Si usted compró o ha tenido intenciones de adquirir un teléfono móvil en el exterior, debe saber que la regulación en Colombia exige que todos los equipos celulares en el territorio nacional estén registrados. El proceso, conocido como homologación, debe tramitarse ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y existe desde hace un par de años, con la resolución 5050 de 2016.

Esto no significa que no pueda comprar su equipo en Estados Unidos, Europa o Asia, pero sí que debe conocer e informarse sobre los requerimientos técnicos mínimos que debe cumplir el modelo para no ser bloqueado. Generalmente, cuando un usuario compra su equipo en almacenes de cadena, tiendas autorizadas o puntos de los operadores, no tiene que preocuparse por el registro. En ese caso, el trámite queda en manos del agente de ventas. Si bien la homologación es obligatoria, confirme con su operador si tiene que hacerla.



Pero tenga cuidado, porque, aunque este proceso debe realizarse una sola vez para cada modelo en particular, algunos equipos traídos del exterior, especialmente los más populares, pueden haber sido previamente homologados por los propietarios anteriores.



Sin embargo, si usted es el primero que compra un equipo de una referencia específica en otro país e ingresa a Colombia con él –y el modelo aún no está disponible en el mercado colombiano– probablemente deberá realizar el proceso.



Para despejar las dudas, la CRC dispone de un sitio web de consulta. Allí usted puede ver si el modelo y el terminal han sido homologados o no.



Poco después de ingresar el equipo al país, la CRC le enviará un mensaje de texto anunciándole el trámite y advirtiéndole que, de no hacerlo, el equipo será bloqueado. Durante los últimos cuatro años se han registrado 79,4 millones de equipos en la base de datos de la CRC.

¿Para qué sirve?

Según Juan Manuel Wilches, comisionado experto de la CRC, el proceso es fundamental para el mantenimiento de la redes de telecomunicaciones en el país.



“Queremos proteger al consumidor para que no le pasen cosas como, por ejemplo, que compre un celular en Estados Unidos y solo pueda tener servicio de 3G con el operador con el que vaya a contratar el servicio de internet. Esto pasa porque la banda de frecuencias colombiana es distinta a la que hay en Estados Unidos”, explica Wilches.



Aunque la responsabilidad recaiga al final en los usuarios, otros aspectos previenen el proceso. Por ejemplo, la clonación del Imei, que es el identificador del celular. “Cuando planeamos la estrategia de control de hurto de celulares, detectamos que las bandas delincuenciales estaban homologando terminales de equipos robados y reprogramando el Imei con códigos no homologados para comercializarlos en el mercado ilegal”, contó Wilches.

¿Cómo homologar?

A través de la página web de la CRC, deberá verificar si el trámite fue realizado previamente. Necesitará saber cuál es el modelo exacto del equipo, que usualmente es diferente al nombre comercial. Este dato lo puede encontrar en la etiqueta del equipo, ubicada en el lugar donde se instala la batería, en la caja del equipo o en la configuración interna de su teléfono.



Si es un dispositivo Android, podrá saber el modelo exacto del dispositivo en el apartado ‘Acerca del teléfono’. Si es un equipo iOS, esta información la encontrará en la sección de ‘Normas’ o ‘Regulaciones’.



Una vez diligencie estos datos, la página le indicará el estado de su teléfono. Si el modelo exacto de su celular está homologado, podrá descargar el certificado en la página web en la opción ‘Carta’. Pero si no está homologado, deberá continuar con un trámite de seis pasos.



¿Qué pasa si no lo hago? Si por alguna razón se le vence el plazo o no logra que la homologación sea aceptada en los 20 días siguientes a la recepción del mensaje de texto, su móvil será bloqueado. Así les ha sucedido a millones de equipos en los últimos años. Según cifras de la CRC, entre agosto de 2015 y abril de 2019 se han bloqueado al menos 3,4 millones de celulares por no estar homologados para su uso en el país.

Solo seis pasos para homologar

Paso 1. Descargue el certificado TCB y llene el formulario en la página bit.ly/documentosfccit. Para esto es necesario el código FCC del celular. En Android se encuentra en la configuración del celular así: Ajustes> Acerca del teléfono> Información del equipo. En iPhone: Ajustes> General> Normas.



Paso 2. Obtenga las especificaciones técnicas del modelo del equipo. En Android se encuentra en Ajustes> Acerca del teléfono> Información del equipo. En iPhone: Ajustes> General> Normas.



Paso 3. Compruebe la relación entre el código FCC, el modelo del equipo y la marca mediante fotos o pantallazos. En Android se encuentra en Ajustes> Acerca del teléfono> Información del equipo. En iPhone: Ajustes> General> Normas. Esta información, y la de los pasos anteriores, se puede encontrar en la caja del equipo, donde aparece el manual de usuario tras la batería.



Paso 4. Descargue el documento (carta de presentación, donde se solicita la homologación) en Word, llene los campos, imprima, firme y escanéelo.



Paso 5. Ubique los ocho primeros dígitos del Imei, que corresponden al TAC. Si es persona jurídica, contacte al distribuidor para conseguir la carta GSMA.



Paso 6. Luego de obtener los cinco documentos de los pasos anteriores, diligencie el formulario en la página web de la CRC y adjunte los archivos.

