Paso a paso: así hace un salto de línea en WhatsApp Web

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en todo el mundo, llegando a más de 2 mil millones de usuarios activos a nivel global. Su versión web se ha popularizado enormemente durante la pandemia ya que se ha convertido en una herramienta de comunicación durante el teletrabajo y la educación virtual.

La plataforma de WhatsApp Web cuenta con varias funcionalidades de la aplicación, como compartir archivos multimedia, enviar notas de voz y recientemente incorporó la función para hacer llamadas y videollamadas desde el computador.



Aún así no cuenta con un botón, al igual que en la versión móvil de WhatsApp, que permita hacer un salto de línea o de renglón entre una frase y otra. Esta alternativa está disponible en la app con la tecla ‘Intro’.



Al hacer uso de WhatsApp desde un computador no se puede utilizar esa misma tecla, ya que esta representa ‘Enter’ en el teclado, por lo que al presionarla el usuario enviará el mensaje a su contacto y no creará un nuevo renglón.



Pese a esto, le contamos cómo puede hacer este paso si se encuentra desde un PC o un Mac de Apple.



Si el usuario tiene el sistema operativo Windows debe darle al mismo tiempo a las teclas Ctrl y Enter. Con esto se hará un salto de línea y podrá dividir las ideas del mensaje.



En el caso de un equipo de Apple, la persona debe recurrir a las teclas Enter y Mayúscula y presionarlas al mismo tiempo.

