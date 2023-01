Para saber cómo se redacta un informe escrito hay que tener en claro los objetivos. El informe es un texto sobre una situación, un tema o un análisis en el que se describen las características o el desarrollo de los mismos y tiene como objetivo comunicar y dar cuenta de una situación desde diferentes perspectivas.



Para elaborarlos de manera adecuada es importante tener en la cuenta algunos puntos importantes de su redacción.



El escrito debe ser redactado con un lenguaje claro, sencillo y preciso, pero también debe evitar incluir opiniones personales, ya que entraría en el campo de los géneros literarios. Se recomienda no usar palabras como creo, pienso, me gustaría y sustituirlas por otras como: se observa, se ha analizado, se procedió, etc.



Por lo general, un informe presenta la siguiente estructura:

Introducción

Cuerpo

Conclusión

Bibliografía



Es conveniente seguir esta estructura para que el informe cumpla con las exigencias requeridas.



Como se reseñó en el comienzo, se debe contar con un objetivo.



Y para ello, se deben hacer algunos cuestionamientos: ¿Para quién es el informe?, ¿qué es lo que se quiere conocer?, ¿qué conocimientos hay sobre el tema elegido en la investigación?



Seguidamente se deben determinar las fuentes directas e indirectas de la información, con lo cual se logrará contar con un análisis preliminar de la información seleccionada.

En la introducción, como su nombre lo indica, debe darle al lector la idea general de lo que será el informe, explicando, desde luego, el tema es tratado en el informe y los métodos o herramientas que se implementaron en la elaboración de la investigación o el informe.



Recuerde que al redactar se debe describir los hechos observados sin opiniones con el mayor número de datos y una buena organización, con textos o párrafos cortos y concretos y citando las fuentes de información que se consultaron en la investigación.



Finalmente, la presentación es determinante, por lo cual, debe parecer un informe redactado por un experto. Esto será determinante en el momento de ser leído o evaluado y puede ofrecer un mejor resultado.



