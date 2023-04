El currículum debe mostrar sus datos biográficos, académicos, laborales y personales de una manera clara y, preferiblemente, visual, con el que busca convencer a los reclutadores que usted es la mejor opción para el cargo al que aspira.



Ya sea que usted desee entregar un documento digital o físico, es imprescindible que ponga especial atención en sintetizar el texto, usar un lenguaje sencillo, destacar datos relevantes según la oferta laboral, evitar extenderse de manera innecesaria, ser honesto y mantenerlo actualizado.

Una de las herramientas que puede usar para crear su currículum puede ser Canva, en este sitio hay una amplia variedad de plantillas con las que se puede inspirar para actualizar o crear -de una vez por todas- su hoja de vida, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores.



Lo primero que tiene que hacer es ingresar al sitio web de Canva y en el buscador escribir ‘currículum’, a continuación, le saldrán más de 19 mil plantillas entre las que puede elegir la que más le guste y vaya de acorde a la imagen que quiere proyectar a la hora de buscar empleo.



Entre las miles de opciones, hay algunas más minimalistas, con uno o dos colores y que resultan ser más sencillas. Si, por el contrario, quiere mostrarse más creativo, hay otras plantillas más coloridas y con tipografías interesantes.

Luego de elegir la plantilla, puede editarla, escribiendo sus datos, experiencia laboral, habilidades, formación académica, etc. La ventaja es que en Canva puede crear varios cuadros de texto y acomodarlos de tal modo que pueda organizar mejor la información.



También, en el sitio web indican que puede subir sus propias imágenes, entre estas su foto, o elegir entre más de 1 millón de imágenes de archivo que tiene Canva. Recuerde que algunas son gratuitas y otras son premium y cuestan 1 dólar.



Puede usar toda su creatividad: editar el tipo, tamaño y color de letra, usar fotografías (si es que esto se relaciona con su profesión o con el cargo), usar íconos en lugar de palabras para hacerlo más visual, no tener miedo de agregar color en las letras o fondos –aunque aconsejan no usar más de tres colores en un solo diseño-, usar detalles poco convencionales para destacar, aprovechar al máximo el espacio (los reclutadores recomiendan que la extensión sea solo de una página) y, por qué no, usar divisiones y columnas para resaltar cierta información deseada y darle una estructura al documento.

Canva señala que, el diseño no está peleado con la seriedad, por lo que también le aconsejan que su currículum luzca elegante y profesional, lo que logrará haciendo cosas simétricas y sobrias. Si es más su estilo, también puede optar por el minimalismo y diseños monocromáticos



Cuando termine de editar todos los detalles, puede descargarlo en el formato que desee, aunque se aconseja que sea en PDF. Canva también da la opción de enviarlo como un enlace que el posible empleador puede abrir en cualquier momento. Si desea, puede mostrar su hoja de vida incorporándola en un sitio web personal.



También lo puede imprimir, si es que desea entregarlo personalmente.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

