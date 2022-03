El nivel de confianza que se le ha brindado a las herramientas tecnológicas también representan un riesgo para los usuarios. Las redes sociales, cuentas bancarias u otras aplicaciones tienen almacenada información sensible que debe ser protegida constantemente.



Las preguntas de seguridad se han hecho cada vez más frecuentes dentro de estas herramientas y es que este mecanismo es uno de los más efectivos a la hora de recuperar las contraseñas que se usan para los servicios en línea.



Puede leer: Google y Twitter se unen e intentan acabar con el acoso en linea a mujeres

Sin embargo, estas ‘barreras’ de seguridad se han estandarizado con preguntas básicas como el nombre de su mascota o la ciudad en la que nació, lo que genera un riesgo ya que varias plataformas utilizan preguntas de seguridad similares para recuperar las cuentas.



Por esto, Beyond Trust, empresa líder mundial en seguridad inteligente de identidades y accesos, dio algunas recomendaciones básicas que deberían ayudar a fortalecer la seguridad de las contraseñas:

- Procure no utilizar las mismas preguntas de seguridad en varios sitios y mantenga sus selecciones únicas cuando el sitio le permita elegir sus propias preguntas.



- Cuando responda a las preguntas de seguridad, no lo haga en español sencillo. Eso es lo que se espera, pero es un error.



Lea también: ‘Colombia está en un momento crítico para decidir sobre 5G’: Carlos Zenteno



Considere contraseñas que requieran complejidad, por ejemplo, en caso de que haya nacido en Bogotá, Colombia. La pregunta de seguridad "¿En qué ciudad nació?" requeriría la respuesta "Bogotá". Ahora, añada algo de complejidad a la contraseña.



La nueva entrada podría ser, por tanto, "B0g0tá".



- Otra alternativa es proporcionar información falsa a estas preguntas para mantenerlas únicas, algo que sueñe o sea un proyecto para que no olvide la respuesta correcta.



Con estas estrategias podrá agregar algo más de seguridad a las preguntas dentro de las aplicaciones o plataformas, cuidando de su información personal o cuentas bancarias.

También puede leer:

‘Es clave regular Facebook antes que el metaverso llegue a nuestras casas’



Familias en Acción inicia pagos desde hoy 10 de marzo, así puede recibirlos EPM se la juega y busca terminar Hidroituango con otro contratista

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET