Tutorial: ¿Cómo generar texto aleatorio en Word y para qué sirve?

En algunas ocasiones, es posible que necesite varios párrafos de texto de relleno con el fin de realizar pruebas con el formato del documento y realizar ajustes para encontrar el efecto visual deseado.



Para esta tarea, Word dispone de una función que pocos conocen, que tiene la capacidad de generar varios párrafos de manera automática con el número de líneas de texto que se requieran.

Si usted quiere utilizar un texto ficticio puede usar la fórmula de generación de contenido aleatorio que proporciona Word. Sin embargo, hay varias cosas que debe tener en cuenta al usar esta función dependiendo de la cantidad de texto que necesite.



El primer método es escribir en una hoja de texto la fórmula: = Rand () y oprimir la tecla "Intro". ​Esto generará automáticamente cinco párrafos, cada uno con tres oraciones.

No obstante, usted puede cambiar la cantidad de texto aleatorio que Word genera al completar lo que está entre los paréntesis. Para hacerlo, debe usar = Rand (x, y), y reemplazar la "X" con el número de párrafos que quiere añadir y "Y" con el número de oraciones que prefiere en cada párrafo. Por ejemplo, si quiere ocho párrafos que contengan cinco oraciones, use la siguiente fórmula: = Rand (8,5)



Ahora bien, si usted quiere generar el tradicional texto de Lorem Ipsum para no distraer al lector con el contenido mientras que mira su diseño, escriba =Lorem() y luego presione Intro. Automáticamente Word creará cinco párrafos del texto de Lorem Ipsum, cada uno con tres oraciones.

Con este comando también puede modificar la cantidad de texto al igual que con la anterior fórmula. Por ejemplo, si quiere cuatro párrafos que contengan nueve oraciones, escriba la fórmula = Lorem (4,9) y luego presione Intro.





