Las redes sociales representan una salida económica favorable para muchas personas en el mundo.



Por ejemplo, Shannon Smith, una exmesera estadounidense, reveló que gana más de 34 millones de pesos mensuales solo con trabajar dos horas al día. ¿Cómo lo hace? Ideó cursos de acondicionamiento físico y marketing para vender mediante sus perfiles de Instagram y TikTok.



De hecho, no hay que ir tan lejos. Varios ‘influencers’ colombianos han construido su marca gracias a las plataformas digitales. El paisa Yeferson Cossio dijo que sus ingresos mensuales superan los 750 mil dólares (casi tres mil millones de pesos).

“A mí me pagan por pautas en mis historias en Instagram, o porque, digamos, en un video de reto se ve por allá atrás un producto sin siquiera mencionarlo. Es fácil, si puede un inválido como yo, ¿no van a poder ustedes?”, aseguró Cossio en entrevista con ‘Juanpis González’.



¿Cómo monetizar las redes sociales?

Crear contenido que le apasione

Andrés Prieto, conocido como ‘Andrés en Inglés’ por su canal de YouTube y TikTok, habló hace algunos meses con ‘Economicast’, un podcast de EL TIEMPO.



“Hay que empezar a poner contenido que a uno le guste. (…) En ningún momento mi idea fue perseguir temas financieros. Ese es el error que se puede cometer”, aseguró.



Prieto enfatizó en que se debían seguir los intereses personales. ¿Qué quiere hacer usted en redes? Enseñar, divertir, compartir, divulgar… En vez de actuar bajo el objetivo único de ganar dinero. Así, según él, podría generar contenido sustentable a lo largo de los meses.

En ese sentido, Hotmart, una plataforma de comercialización digital, recomienda usar sus conocimientos o habilidades para producir podcast, libros digitales, cursos, entre otros.



“No importa si sabe más sobre gastronomía, educación financiera, negocios o cualquier otro asunto. Lo cierto es que, hoy en día, la mayoría de las personas busca información en internet”, escribieron en su blog.



Escoger la red social

Usted debe enfocarse en una o varias redes sociales, lo cual depende de lo que quiera hacer. Eso sí, debe tener en cuenta que las características de las plataformas son distintas: YouTube le permite subir videos largos, en cambio, TikTok solo permite clips de máximo tres minutos.



Monetizar en alguna de ellas requiere de un número determinado de suscriptores, visitas, seguidores, entre otros.

Las redes sociales tienen distintos programas de monetización. Foto: iStock

YouTube: para ser parte del programa de monetización la plataforma de videos le pide varios aspectos, como tener más de mil suscriptores y contar con cuatro mil horas de reproducción en los últimos 12 meses, de acuerdo con los datos de su portal oficial.



Facebook: en esta red tiene distintas posibilidades. Por ejemplo, puede crear una página para subir videos y lograr la monetización añadiéndoles anuncios. Deberá tener, por ejemplo, más de 10 mil seguidores y más de 600 mil minutos de reproducción en su material en los últimos 60 días.



Otra de las alternativas de Facebook, TikTok, Instagram y Kwai radica en el contenido de marca o la afiliación. Si usted tiene una comunidad amplia, puede lograr que alguna empresa se interese en usted para promocionar sus productos. En ese caso, deberá generar contenido y etiquetar la marca.



Por otro lado, TikTok y Kwai tienen programas en los que ellos mismos les pagan a los creadores. Los aspirantes deben contar con más de mil seguidores y subir material continuamente.

Formar comunidad

‘Andrés en Inglés’ cree indispensable generar contenido sustentable. Es decir: no depender solo de las tendencias o ‘trends’ que lo pueden hacer viral, sino producir material relevante que haga a las personas seguirlo y continuar al tanto de lo que sube.

“Cualquier persona puede cambiar su vida usando las redes sociales. Especialmente, si logra construir contenido de valor que sea afín con sus intereses. (…) Usted es solo una persona y tiene el mundo a sus pies para generar ventas y transacciones y convertirlo en una estabilidad financiera”, aseguró a ‘Economicast’.



Andrés enseña inglés. Inició en YouTube, pero luego saltó a TikTok, plataforma en la cual marcó un hito: en solo 20 minutos logró recibir más de cuatro mil dólares (cerca de 16 millones de pesos). Lo logró al seguir las peticiones de su comunidad, pues le habían pedido que estructurara su propio curso para aprender el idioma.



Participó de un piloto de la red social china en el que hizo una transmisión en vivo y la plataforma le permitió incrustar el enlace para comprar el curso de manera sencilla. Eso atrajo a miles de personas, quienes no dudaron en transferirle el dinero e iniciar su proceso de aprendizaje.

Otro de los casos de éxito es el de Juan David García, conocido como ‘José David Go’, quien ganó en su primer mes en la red Kwai más de 18 mil dólares (algo más de 70 millones de pesos) por su material de humor y bromas.



“Se debe empezar con paciencia. Hay que fijarse el objetivo e intentar llenarse de disciplina. Si alguien que está empezando piensa que le fue mal en el primer video, en el primer mes, y lo va a dejar de hacer, imagínense de lo que se está perdiendo. Es algo en lo que no se debe desfallecer”, afirmó en charla con EL TIEMPO, días atrás.



“Las mismas redes sociales necesitan de gente que llegue a innovar y aprovechar este ‘boom’. No importa la edad, la belleza, la economía. Sí es posible vivir de las redes”, concluyó Juan David.

