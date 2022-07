¿Alguna vez ha dejado su celular expuesto al sol y después no pudo utilizarlo por un buen tiempo? Tenga cuidado, pues largas exposiciones a temperaturas muy altas, como a las que se está enfrentando la Tierra actualmente, pueden dañar permanentemente su teléfono.

Los celulares como los iPhone están diseñados para enviar un mensaje de advertencia al dueño del dispositivo en caso de que este se sobrecaliente. Por unos minutos, el celular se bloquea completamente y solo se puede leer: “Temperatura: el iPhone debe enfriarse antes de utilizarlo”.



Sin embargo, no todos los dispositivos tienen esta ayuda, por lo que es importante que usted tenga presente que no debe dejar su celular en contacto directo con el sol, mucho menos cuando se manejan temperaturas altas.



Esto puede ser riesgoso no solo debido a que su teléfono puede dejar de funcionar correctamente, sino porque, en casos muy extremos, tocar el celular a esa temperatura puede generarle alguna afección en la piel o incluso la batería puede llegar a explotar.

Happy iPhone temperature warning season to all who celebrate pic.twitter.com/c2YVl4q7lP — Ross (@RossNaps) June 13, 2022

Consejos para tener en cuenta



Según expertos del medio ‘Uswitch’, es relevante que usted evite dejar su teléfono en algunos lugares específicos que, probablemente, harán que se sobrecaliente.



Por ejemplo, se recomienda específicamente no dejar el dispositivo en un carro mientras usted se ocupa de otras cosas, pues muchas veces los autos pueden tener un efecto invernadero que puede afectar el dispositivo.



Si, por otro lado, usted planea viajar o se encuentra en un ambiente caliente, también hay aspectos a tener en cuenta:

Facebook Twitter Linkedin

Se recomienda no exponer su teléfono al sol directo, por lo que si se encuentra en la playa, es preferible que lo tenga en un bolso y en la sombra. Foto: iStock

- Si su celular tiene la opción, elija el modo de ahorro de batería mientras se encuentra en espacios de altas temperaturas, pues esto puede ayudar a que su celular no esté utilizando energía de manera innecesaria.



- Evite mantener su teléfono en contacto directo con su piel, pues esto puede hacer que se caliente aún más. Si puede, déjelo en algún bolso que esté en la sombra o incluso al aire libre, siempre y cuando no le reciba el sol directamente.



- Evite usar protectores o ‘cases’ que puedan aumentar la temperatura del dispositivo.



- En caso de que deba cargar su celular, intente hacerlo en una superficie de metal o incluso en el suelo frío y no en una tela.



- Finalmente, una de las herramientas que los expertos de ‘Uswitch’ más recomiendan es apagar por completo el celular y no utilizarlo por unos minutos, para que de esta manera la batería pueda restaurarse sin estar en uso.

¿Qué no hacer?



Además, es importante que tenga en cuenta qué cosas no debe hacer en caso de que su celular se sobrecaliente.



Aunque algunas personas creen que llevar su dispositivo a espacios de bajas temperaturas como una nevera podría ayudar a enfriarlo de manera rápida, la realidad es que esto podría causar un daño aún mayor.



Si desea acelerar el proceso, lo mejor es que lo ubique frente a un ventilador, lo cual hará que la temperatura disminuya pero no abruptamente.

Facebook Twitter Linkedin

La batería puede presentar otro problema si su celular se descarga constantemente. Foto: iStock

¿Qué hacer si pasa constantemente?



Si usted no se encuentra en un lugar con temperaturas especialmente altas, pero su teléfono se sobrecalienta después de un tiempo de empleo, es necesario que lo revise con un técnico especializado, pues es probable que la batería le esté fallando.



Sin embargo, este no es el único motivo por el que algunos celulares se calientan. Debe tener en cuenta que hay aplicaciones que requieren muchos recursos del teléfono.

Facebook Twitter Linkedin

Evite disminuir la temperatura de su teléfono abruptamente, pues esto puede dañar la batería. Foto: iStock

Por ejemplo, si usted utiliza su celular para jugar en aplicaciones, lo más probable es que en algún momento se caliente y la batería disminuye con mayor rapidez.



De igual manera pasa si utiliza el celular mientras este se está cargando, si realiza llamadas muy largas o, en algunos casos, cuando se utiliza la opción de carga rápida en el teléfono.



Lo importante es que si usted nota alguna irregularidad con la batería de su teléfono lo lleve a un punto autorizado para su revisión.

