Es importante siempre mantener sus ordenadores al día con las últimas actualizaciones. Si usted es de esas personas que quiere administrar a su gusto los recursos del computador, esto puede interesarle.

(De interés: Descubra las novedades de Windows 11).

Por defecto, muchas de las actualizaciones automáticas de Windows 10 pueden llegar a molestar a varias personas. De hecho, cuando el sistema se encuentra en el proceso, puede llegar a tardar varios minutos y, en algunos casos, bloquear o ralentizar el ordenador.

Facebook Twitter Linkedin

Windows 10 se conoció oficialmente en septiembre de 2014. Foto: iStock

Cabe aclarar que cada computador actúa diferente, depende de su marca y el tiempo de uso que lleve, para determinar si puede funcionar correctamente. No obstante, si lo que quiere es controlar las nuevas versiones del sistema operativo, le contamos algunas maneras de hacerlo.

¿Cómo desactivar nuevas actualizaciones?



Windows tiene una herramienta que se encarga de descargar e instalar automáticamente estas nuevas funciones. Si bien esto ayuda al ordenador a estar más seguro y corregir posibles vulnerabilidades, algunas de estas acciones se dan sin consentimiento del usuario.

Facebook Twitter Linkedin

Las actualizaciones en la informática se refiere a pequeñas modificaciones que se realizan en los sistemas operativos y aplicaciones. Foto: iStock

El soporte oficial de la empresa tecnológica Microsoft, explica cómo se puede activar y desactivar esta opción, para tener mayor control de las nuevas herramientas que ingresan al sistema.

Además, si presenta fallas con alguna versión instalada, puede seleccionar y elegir con cuál actualización su computadora trabaja mejor y desinstalar las nuevas.

Seleccione el botón de inicio. Diríjase a su ordenador y luego seleccione la aplicación 'Configuración'. Vaya a 'Actualización y Seguridad'. Entre al sitio de Windows Update. Haga clic en 'Ver historial de actualizaciones'. Elija la actualización que quiera desinstalar. Antes de finalizar aparecerá en una ventana de confirmación si quiere desinstalar la actualización. Después de aceptar no contará con esa versión.

(A continuación: ¡Ojo! Lo que debe saber de la próxima actualización de Windows 10).

Otras funciones de Windows Update



Precisamente, un día que necesita con bastante urgencia su computador para la universidad o el trabajo, el sistema empieza a actualizarse, la ardua espera puede ser de varios minutos o incluso horas. El afán y la necesidad de usar su ordenador urgentemente lo hacen pasar un mal rato.

Facebook Twitter Linkedin

Las actualizaciones en Windows Update pueden tardar de 7 hasta 24 horas, según Microsoft. Foto: iStock

Sin embargo, esto se puede evitar con otros recursos que ofrece el software, como lo es programar la fecha y hora en la que quiere recibir la actualizaciones.

Seleccione el botón de inicio. Diríjase a 'Configuración'. Vaya a 'Actualización y Seguridad'. Entre al sitio de Windows Update. Elija alguna de las opciones: ‘Cambiar hora o pausar la actualización’. Haga click y podrá controlar todo lo relacionado con nuevas versiones del sistema.

(Lea: Así puede usar Nearby en Windows 11).

¿Cuándo una actualización no puede ser una buena idea?



¿Tiene un ordenador antiguo? El sitio web 'Computer Hoy' explica unos requisitos mínimos para que funcione con normalidad Windows 10.

Ordenador con Windows 7SPI o Si Dows de 8.1. Procesador con 1 GHz o superior. Ram de 1GB para la versión de 32 bit o 2 GB para la de 64 bit. Disco duro de 16 GB. Tarjeta gráfica Directx 9 con WDDM 1.0. Monitor con resolución mínima de 800x600.

Si su PC no cuenta con esas características, lo mejor es no actualizar el sistema, porque esto puede provocar algunos fallos y generar que usted no disfrute al máximo las funciones del sistema operativo.

Más noticias en EL TIEMPO

El celular cumple hoy 50 años y lo usa más del 68 % del planeta

¿Necesita Colombia una Agencia Nacional de Seguridad Digital? / Análisis

El Rubius crea un show controlado completamente por ChatGPT; así funciona

CAMILA SANCHEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO