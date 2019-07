¿Cómo eliminar su cuenta de Snapchat y conservar sus datos?

Tras la reciente denuncia de que empleados de Snapchat aprovecharon su acceso a los datos de los usuarios para recopilarlos y hacerles seguimiento sin su consentimiento, muchas personas hicieron evidente su preocupación eliminando su cuenta de la red social.

Sin embargo, hay quienes quieren guardar el contenido que han subido a una red social antes de eliminarla definitivamente. Para el caso de Snapchat, no existe una opción que permita descargar esta información, sumado al hecho de que el contenido en esta plataforma se borra automáticamente después de 24 horas.

Si está pensando en eliminar su cuenta en esta red social y quiere guardar sus datos, siga estas recomendaciones:

Active la función 'Recuerdos'

Comience por crear una copia de seguridad de las fotos y videos que publica en Snapchat. Para lograrlo debe ir a su cuenta, luego seleccionar Configuración y después bajar hasta encontrar la parte que dice Funciones.



Después seleccione la opción Recuerdos. Ahí encontrará un Botón de guardar para configurar si quiere que sus publicaciones se guarden en el dispositivo y la nube o solo en el dispositivo. También hay una opción que permite guardar automáticamente todos las publicaciones en esta sección.



Lo único que debe guardar manualmente son los snaps que envía en su conversaciones personales, ya que esta opción solo está habilitada para publicaciones de usuarios. ​



Desde esta opción usted podrá seleccionar y descargar en su dispositivo la información que quiere conservar antes de eliminar su cuenta definitivamente.

Solicite la información que Snapchat ha guardado de su cuenta

Si como usuario tiene curiosidad por saber qué tanta información personal ha guardado la red social de su cuenta, y si esta coincide con los permisos de acceso que usted le ha otorgado, puede solicitar que le envíen directamente un paquete con dicha información.



Debe ingresar a https://accounts.snapchat.com/ y acceder a su cuenta. Aparecerán una lista de opciones, seleccione la que dice Mi información. La red social le mostrará los datos que ha guardado de usted y los que puede descargar, como el historial de ubicación, el perfil del usuario, o la información del dispositivo.



Después haga clic en el botón Enviar solicitud y valide el correo electrónico en el que recibirá, en un par de días, dichos datos.

Elimine su cuenta definitivamente

Snapchat no permite eliminar una cuenta desde el celular, solamente desactivarla de manera temporal. Una vez haya guardado toda la información requerida, debe hacer este procedimiento desde un computador.



Vaya a https://accounts.snapchat.com/ y seleccione la opción Eliminar cuenta. Al aceptar, su cuenta estará desactivada temporalmente por 30 días y después se borrarán definitivamente sus datos.



Recuerde no hacer este paso si aún no ha recibido la solicitud de la información que Snapchat ha guardado de su cuenta. Si la elimina sin esperar, es probable que el correo con la información nunca llegue.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET