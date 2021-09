Así puede crear una Apple ID sin tarjeta de crédito

La Apple ID o la identificación de Apple es necesaria para poder descargar aplicaciones en iPhone, iPad y computadores de la marca. Igualmente, es necesaria para activar su cuenta de iCloud y acceder a más funciones que permiten estos dispositivos.



Uno de los pasos al crear la Apple ID es la vinculación de una tarjeta de crédito a su cuenta. Esto se pide como requisito previo a comprar cualquier aplicación no gratuita dentro de la App Store.



Sin embargo, hay una manera de omitir este paso durante el proceso de creación. Cabe aclarar que si usted no agrega una tarjeta de crédito a su Apple ID no podrá hacer ninguna compra dentro de las plataformas de Apple.



Siga estos pasos:



1. Asegúrese de que no haya iniciado sesión con ninguna Apple ID.

2. Vaya a la App Store y descargue cualquier aplicación que sea gratuita.

3. La App Store le avisará que debe iniciar sesión para continuar con el proceso. Sleeccione 'Crear una cuenta'.

4. Rellene el formulario.

5. En la información de facturación vaya a 'Agregar tarjeta de crédito' y seleccione 'Ninguno'.

6. Complete el proceso de verificación en su correo.



