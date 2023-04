Twitch es una plataforma ideal para los fanáticos de los videojuegos. Les permite a los usuarios ver, interactuar y hasta emitir en vivo mientras juegan una partida.



Así que, si está interesado en el mundo de los videojuegos y desea unirse a la comunidad de gamers de Twitch, le contamos cómo puede crear su propia cuenta, en la que podrá interactuar con otros usuarios mediante el chat, ver los ‘en vivo’ de sus streamers favoritos y, por qué no, transmitir desde su propio canal.

Según lo indica Twitch en su sitio web, “disponemos de distintas medidas para cancelar e impedir la creación de cuentas que se hayan creado con fines abusivos, como aquellas cuyos nombres de usuario inciten al odio o sean amenazantes u ofensivos”, así que desde su nombre de usuario como todo su canal deben respetar las directrices de la comunidad.



Puede registrarse desde su computador de escritorio o con su celular. Para hacerlo desde un PC, debe visitar desde su buscador el sitio www.twitch.tv y seleccionar el botón ‘Registrarse’, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Si, por otra parte, lo hará desde su teléfono, deberá descargar la aplicación desde su App Store o Play Store.



A continuación, debe crear un nombre de usuario, que contenga entre 4 y 25 caracteres (puede usar combinaciones de números y letras) y no olvide respetar las normas de la comunidad. Luego, tiene que introducir una contraseña segura y darle a la opción ‘Continuar’.



Ahora, debe registrar su número de teléfono, no olvide indicar el código de su país, para Colombia es +57. También puede optar por proporcionar su correo electrónico. Dé clic en ‘Siguiente paso’ y escriba su fecha de nacimiento, esto para indicarle a la plataforma que tiene la edad suficiente para tener una cuenta de Twich.



Luego, dé clic en registrarse. Después, emergerá una ventana en donde le solicitarán verificar el número de teléfono o el correo electrónico, según los datos que haya proporcionado anteriormente. Cuando ingrese el código, ya se habrá verificado la cuenta. Dé clic e ‘Hecho’ y listo, ya tiene su canal, en donde podrá ingresar sus intereses en cuanto a videojuegos, canales y seguir a sus streamers preferidos.



En el caso que quiera hacer transmisiones o gaming, lo podrá hacer desde ese mismo canal, pero también necesitará instalar un software de streaming, como OBS Studio, StreamYard o XSplit Broadcaster, las tres tienen una opción gratuita.

Le solicitarán usuario, contraseña y, más adelante, verificar el número de teléfono o el correo electrónico. Foto: Archivo particular

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

