¿Cómo crear cuentas de correo temporales?

Las cuentas de correo electrónico pasaron de ser únicamente un canal de comunicación personal a convertirse en un activo para alimentar grandes bases de datos en todo el mundo.



Aunque muchos usuarios alternan cuentas personales y de trabajo, causa un poco de incomodidad tener que ingresar la dirección en la que se guardan datos importantes y privados, en cualquier sitio de internet. Al final, el almacenamiento del correo se termina llenando prematuramente con publicidad no deseada y confirmaciones de cuentas creadas en otros sitios web.

Pero "ingresar el correo electrónico" se ha convertido en un paso casi obligado a la hora de completar un trámite, así este sea importante o no. Desde registrarse en una página para crear presentaciones 'online', hacer compras en una tienda presencial, hasta llenar las solicitudes de información al utilizar una nueva 'app'. En la mayoría de servicios es necesario ingresar una dirección y confirmarla.

Con estos servidores usted podrá crear cuentas que se activan por un tiempo determinado y confirmarlas en el proceso de registrarse en una página o aplicación. Aunque no funcionan para enviar correos, le podrían resultar útiles cuando no quiere que su cuenta personal quede guardada en páginas poco confiables.

Tempail

Este sitio provee de manera gratuita direcciones de email que expiran después de una hora. También da la opción al usuario de borrarla en cualquier momento. Al ingresar a la página usted encontrará una cuenta genérica que puede copiar y agregar en el sitio en el que desea registrarse.



Al lado derecho, el servidor ofrece las opciones de copiar automáticamente la dirección de correo, refrescarla o crear una nueva, crear un código QR y eliminar la cuenta (este paso se ejecuta automáticamente después de una hora). Abajo encontrará una "bandeja de entrada" en la que aparecerán todos los correos enviados a esta dirección.



Es ideal para llenar registros de manera rápida porque el servidor cuenta con un temporizador ubicado al lado de la cuenta de correo. Además, evita dejar cualquier rastro si no está seguro de que la página en la que está ingresando es segura.

Mailinator

La versión gratuita de este servicio permite crear una cuenta de correo sin necesidad de asignarle ninguna contraseña. Al ingresar a la página web usted encontrará una barra en la parte superior central en la que debe poner un nombre de usuario aleatoria. A diferencia de otros servidores, aquí no es necesario ser creativo, cualquier palabra es suficiente. Después debe hacer click en el icono Go!



Automáticamente ingresará a una cuenta de correo con el usuario que asignó previamente y el dominio mailinator.com. Si esta cuenta ya fue creada usted encontrará la bandeja de entrada con todos los correos que han sido enviados a esa dirección. También es posible encontrar la carpeta vacía.



Este servidor se caracteriza por crear cuentas 100 por ciento públicas, y eliminarlas después de algunas horas. Los términos y condiciones no especifican cuánto tiempo exactamente, pero la eliminación de la cuenta incluye todos los correos que hayan llegado.

Throw Away Mail

Las correos creados con este servidor tienen una duración de 48 minutos. La diferencia fundamental con otras páginas consiste en que al seleccionar la opción refrescar no se genera una nueva cuenta si no que se reinicia el temporizador para utilizar la misma dirección.



Para iniciar debe hacer clic en la barra central que se encuentra al inicio del sitio e inmediatamente se generará la dirección de correo. Abajo usted encontrará la bandeja de entrada donde podrá confirmar la cuenta y registrarse exitosamente en otra página web.



Es importante que tenga en cuenta que algunos sitios online ya han rastreado este tipo de servidores, por lo tanto sus dominios se encuentras bloqueados y no le permitirán registrarse con un correo electrónico temporal.



También es recomendable utilizar estos servicios únicamente cuando no se trate de un registro importante o en el que usted no necesite verificar la bandeja de entrada. Recuerde que los términos de privacidad en este caso son mínimos.



