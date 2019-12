Opciones para hacer compras por internet en EE.UU.

En estas épocas navideñas, comprar por internet puede ser una buena opción para aquellos que no quieren enfrentarse a las grandes filas en los centros comerciales o quienes definitivamente desean adquirir algo que no está disponible en Colombia.



Después de buscar el producto que más le guste, mirar diferentes opciones y encontrar el indicado, queda el paso más importante saber cómo hacerlo llegar hasta su casa. Le contamos algunas opciones que existen para realizar compras en EE. UU. y recibirlas a domicilio.

Entre las plataformas más comunes están Ebay y Amazon, ambas son grandes minoristas que cumplen la función de ser intermediarios entre otras tienda y usted como comprador. En general, con soluciones tecnológicas buscan las mejores opciones y ofrecen un espacio bien organizado con cientos de productos con descuentos y diferentes precios. También le sugieren compras relacionadas.

La primera opción es la más análoga. Si tiene parientes o amigos en EE.UU. usted puede pedirles que reciban el envío para luego gestionar su envío internacional en paquetería o incluso si usted tiene planeado viajar a ese destino, puede recogerlo. En este camino el inconveniente es el tiempo y los recursos en los diferentes trámites. Por la misma vía, podría utilizar la dirección de un hotel en el cual usted esté hospedado. Sin embargo, recuerde que algunos hoteles han optado por cobrar el servicio de paquetería y tienen tasas de costos según el tamaño y la cantidad de cajas a su nombre.



Si usted no posee un lugar determinado en EE. UU. la otra opción es acudir al casillero virtual. Esta es una opción de distintas empresas que disponen de espacios para correspondencia y envíos internacionales. Se trata de un alquiler de una dirección en Estados Unidos para que su producto llegue ahí. Cuando su pedido ya está en ese lugar, la misma empresa procede a hacer el envío para Colombia (Con unos recargos por el servicio) o en algunas opciones puede optar por guardarlo hasta que usted lo recoja.

Algunas páginas conocidas que prestan este servicio son mipuntodecompra.com y busaclibre.com.co. Ambas tienen unas tarifas similares de costos de envío que varían dependiendo del producto, peso y valor. A este precio, además, se le suman los valores agregados por los impuestos y aranceles que ya están estipulados por la Dian.

Es decir, por ejemplo, para productos de menos de 2 mil dólares y 50 kilogramos hay un cobro extra del 30 por ciento de impuestos; para smartphones superiores a 250 dólares y menores a 2 mil dólares un 19 por ciento.



Sin embargo, tenga en cuenta que si pide libros, computadoras y tabletas de menos de 2.000 dólares y smartphones que no superen los 250 dólares no tendrá que pagar nada extra, porque estos estarán libres de impuestos adicionales al llegar al país.



Los precios pueden variar, pero esta es la fórmula que utiliza una de las páginas para cotizar el costo del envío: Peso en libras (Lb) x Flete (2.10 dólares) + seguro (5 dólares) + 12 por ciento del valor declarado (el valor del producto en la tienda en linea).



Si usted es un comprador frecuente de productos en EE.UU. existe una ventaja y es la seguridad y soporte de que los pedidos tienen soporte 24/7. Sí usted ya tiene el servicio de un casillero virtual puede hacer compras en cualquier tienda virtual que tenga envío en Estados Unidos sin problema. Ya sea: Best Buy, Toy 'R' US, Target o cualquier otra que escoja.

Envíos directos por la tienda virtual

Tanto en Amazon como Ebay tienen la opción de hacer el envío directo a su dirección en Colombia. Sin embargo, hay algunos productos que no tienen disponibilidad para llegar a nuestro país, así como otros en los que el envío puede ser hasta gratuito.



Por ejemplo, en el caso de Amazon, recientemente la firma lanzó la opción de Free Shipping en Colombia (inicialmente por compras navideñas), en la que productos seleccionados pueden ser llevados por envío internacional sin costo, con requisitos como una compra mínima en dólares. Amazon, por ejemplo, para los productos con envío aseguran que el pedido le llegará en entre 5 a 8 días hábiles luego de que los productos están listos para enviarse.



Normalmente, en el costo de envío viene incluido el impuesto aduanero si es el caso y todos los gastos con empresas transportadoras para que su pedido llegue a la puerta de su casa, cuando existe dicha opción.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET