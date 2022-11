Al estar mucho tiempo en una red social como twitter, algunos tweets antiguos lo pueden poner en líos, si quiere buscarlos , editarlos o eliminarlos hay formas de hacerlo sin que sea manualmente.

También esta herramienta le servirá para buscar sobre un tema en específico.



La más sencilla es la búsqueda avanzada, solo se deben usar los filtros disponibles para refinar los resultados y así encontrar cualquier publicación de una cuenta en específico.



La otra posibilidad es, usar el buscador desde la web, se podrá apreciar como aparecen los resultados de Vídeos Destacados, Más Recientes, Personas, Fotos, o Vídeos de la cuenta en cuestión.



Pero si usa los tres puntos horizontales situados en la parte derecha de la barra, podrá configurar una búsqueda avanzada con todos los filtros.

Evite spoilers en Twitter Foto: iStock

Esta forma de búsqueda también se puede replicar en Android o iPhone, también puede en Configuración de búsqueda de su perfil, ocultar contenido publicado que pueda ofender y eliminar cuentas bloqueadas y silenciadas.



Si quiere borrar tweets de forma masiva, existen cuatro aplicaciones que son muy eficaces: TweetEraser, TweetDelete, Delete Multiple Tweets y Delete All My Tweets . Pero recuerde que Twitter no recomienda el uso de este tipo de herramientas, principalmente por el bloqueo temporario que ellas pueden causar en un perfil durante el proceso.