Recibir llamadas spam es una situación que la mayoría de las personas experimenta en algún momento al utilizar su celular. Aunque lidiar con una o dos de vez en cuando puede no ser un gran problema, la persistencia puede volverse tanto molesta como preocupante.



A menudo, la decisión de no contestar podría parecer la opción más razonable. Sin embargo, en ocasiones no es sencillo discernir si una llamada es legítima o spam, lo que podría resultar en perder una comunicación importante.

Si se siente cansado de las llamadas spam, le proporcionamos una solución práctica para bloquearlas.



Para evitar que estas molestias interrumpan su vida diaria, tanto Google como Apple sugieren bloquear este tipo de llamadas. El proceso es más sencillo de lo que parece.



Si su dispositivo es Android, debe acceder a la aplicación 'Teléfono', identificada por la imagen de un auricular de teléfono fijo. Luego, ubique los tres puntos verticales, haga clic y seleccione 'Configuración'. A continuación, elija 'Filtro de llamadas y spam' y active la opción 'Filtrar llamadas spam'.



Existen diversas alternativas para evitar las llamadas de spam. Foto: iStock

También existe la opción de bloquear llamadas spam de forma manual. Si ha atendido recientemente una llamada no deseada, simplemente abra la aplicación 'Teléfono', seleccione 'Recientes', elija la llamada que desea etiquetar y seleccione 'Bloquear/marcar como spam'.



El proceso en iOS es similar. Si su versión es 13 o posterior, puede utilizar la opción 'Silenciar números desconocidos'. Para ello, acceda a 'Ajustes', seleccione 'Teléfono', desplácese hacia abajo y haga clic en la opción mencionada.



Sin embargo, al activar esta opción, solo recibirá llamadas de los números que estén registrados en su lista de contactos.



Al bloquear una llamada, esta se enviará directamente al buzón de voz y podrá revisarla en sus llamadas recientes.



Otra alternativa para evitar llamadas spam es el Identificador de llamadas, que viene activado en la mayoría de dispositivos Android. Esta función le proporcionará información sobre el número que está marcando.



Por su parte, Apple sugiere el uso de aplicaciones externas como una segunda alternativa. Simplemente descargue una de estas aplicaciones desde la Apple Store, acceda a 'Ajustes', seleccione 'Teléfono', elija 'Bloqueo e identificación de llamadas', luego 'Editar' y organice las aplicaciones según su preferencia.

