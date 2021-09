Así puede abrir Hotmail sin Outlook

Lo que antes se conocía como Hotmail, MSN Hotmail, Windows Live Hotmail, Microsoft Hotmail, hoy es Outlook.



El servicio de correo electrónico de Microsoft ha cosechado millones de usuarios en el mundo. Muchos de ellos conservan su correo del antiguo Hotmail y, tal vez no lo sabía, pero se puede iniciar sesión y usar esta cuenta sin tener el servicio de Outlook.



Cualquier usuario podría actualizar su cuenta y cambiarla de hotmail a Outlook. Si le interesa conservar su antigua cuenta, siga estos pasos:



1. Es un proceso que no tiene mucha ciencia. Acceda a Outlook e intente iniciar sesión con su cuenta de hotmail.



2. También puede ingresar a la antigua página oficial de hotmail y hacer el proceso desde allí.



3. Igualmente, una de las posibilidades es iniciar sesión en hotmail en la suite de Onedrive y allí seleccionar 'Correo' para acceder a su email.



