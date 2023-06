El correo electrónico se ha convertido en una herramienta esencial en nuestra vida diaria, por lo que mantener nuestro buzón organizado y optimizado puede marcar la diferencia en términos de rendimiento y productividad. Consciente de esto, Google ha presentado algunos consejos clave para que los usuarios de Gmail puedan tener un correo más ágil y liberar su buzón de información innecesaria.



(Lea también: El 20 de diciembre se hará la subasta de espectro de 5G)

El primer consejo que ofrece Google es utilizar los filtros de fecha. Para eliminar correos antiguos, basta con utilizar los filtros de fecha disponibles en la barra de búsqueda de Gmail. Simplemente escribiendo "older_than:5y" (puedes reemplazar el "5" por el número de años que desees), podrás identificar y eliminar aquellos correos que ya no necesitas.



(Le podría interesar: ¿El metaverso de Facebook, Apple y otras compañias tecnológicas es un fracaso?)

Facebook Twitter Linkedin

Utilizar los filtros de fecha le ayudarán a determinar los correos más antiguos que no necesita. Foto: Google

Otro consejo útil es eliminar los correos de marketing. Para liberar espacio ocupado por correos de marketing, Google sugiere utilizar la palabra "unsubscribe" en la barra de búsqueda de Gmail. Esto permitirá identificar y eliminar fácilmente los correos recibidos por suscripciones que ya no deseas mantener.



(Otras noticias: Hackers, que dicen ser de Anonymous, se atribuyen ataque a redes de Caracol TV)



Asimismo, es posible filtrar los correos por tamaño de archivo. Si tienes correos con adjuntos pesados que ya no necesitas, puedes buscarlos utilizando el comando "has:attachment larger:10M" en la barra de búsqueda de Gmail. Podrás ajustar el número según tus necesidades y eliminar los correos que ocupan espacio innecesario.



Para quienes deseen eliminar los correos publicitarios, Google recomienda utilizar la búsqueda "category:promotions" en la barra de búsqueda de Gmail. Esto permitirá ver y borrar fácilmente los correos clasificados en esta categoría, liberando así espacio en el buzón.



Por último, es importante gestionar el almacenamiento de la cuenta. Google sugiere revisar los elementos que se encuentran en la papelera, spam y archivos grandes, ya que eliminarlos permitirá almacenar nuevos correos.



No obstante, es fundamental tener en cuenta que al realizar una limpieza masiva de correos, es recomendable hacerlo en diferentes períodos de tiempo. Esto se debe a que, como parte de su trabajo para mantener la seguridad de las cuentas, el algoritmo de Google puede interpretar una eliminación masiva como un posible ataque.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo a Laules@eltiempo.com

Más noticias

- Así es la primera tienda Apple Premium Partner en Bogotá: no tiene cajas registradoras



- La SIC sancionó a Movistar por impedir portabilidad numérica de usuarios



- Hackearon cuentas de YouTube de Caracol Televisión, se hacen pasar por Tesla