El parque tecnológico de una casa con una familia con dos hijos (cuatro personas) tranquilamente puede constar de unos 10 aparatos, como mínimo. Hagamos cuentas: cuatro celulares, al menos dos computadores, dos televisores, al menos una tableta, una consola de juegos, un enrutador de internet y una cámara de seguridad al menos. Y cada uno de esos dispositivos es una puerta latente de entrada a un ataque informático.

Según Fortinet, durante 2022 en Colombia se identificaron 20.000 millones de intentos de ataques digitales. El Centro Cibernético Policial reveló que el robo de perfiles e identidades digitales junto con los engaños y las suplantaciones para robar dinero a las personas fueron las dos modalidades más denunciadas.



La gran mayoría de los ciberdelincuentes buscan un objetivo en particular, que cambia año a año, por lo que entender las variaciones en sus tácticas y herramientas puede ayudar a las personas, organizaciones y casas a mejorar su seguridad.



(Le puede interesar: Colombia recibió 20.000 millones de ciberataques en 2022)



Si bien en las empresas se trabaja a diario por la protección digital de los sistemas, en casa bajamos la guardia. Equipos desactualizados, contraseñas débiles (o sin contraseña), visitas a sitos de internet riesgosos, descarga de aplicaciones sin control, entre otros, son algunos de los problemas que se viven en un hogar en materia de ciberseguridad.

Los delincuentes cibernéticos recurren a tácticas de engaño con los usuarios para que descarguen malware (software malicioso) y se ensañan, además, con los más pequeños y también con los adultos mayores, presas fáciles por desconocimiento o excesiva confianza.



La seguridad digital es de todos en casa: construya unas políticas básicas de ciberseguridad entre todos. Por ejemplo, no se descarga app alguna sin aprobación de papá o mamá; cada uno debe contar con contraseñas seguras, custodiadas de manera centralizada; deben existir tiempos y horarios de desconexión de redes sociales y videojuegos, entre otros acuerdos mínimos para protegerse.

Aparatos actualizados

Facebook Twitter Linkedin

Apple anunció varios cambios para el sistema operativo. Foto: Apple

Es una rutina familiar que debe contar con fecha fija y reunión general de trabajo: todos los celulares, computadores, consolas, televisores, tabletas, relojes inteligentes y aparatos que funcionen con software, que tengan un sistema operativo, deben actualizarse de manera periódica.



(Más: ChatGPT: pagarán hasta 20.000 dólares a quienes encuentren errores)



Active las opciones de actualización automática y defina horarios valle (madrugadas) para que los dispositivos optimicen sus sistemas.



¿Por qué deben estar actualizados? Los fabricantes de los dispositivos constantemente mejoran los sistemas de sus equipos con la idea de hacerlos más eficientes, pero sobre todo seguros. Esas actualizaciones en un 90 por ciento de las veces son para corregir alguna falla del sistema o tapar algún ‘hueco’ de seguridad. ¡Son obligatorias!

Ojo con los videojuegos

Si tiene niños o adolescentes gamers debe tener en cuenta que esos aparatos tienen una opción, muy popular, que es el juego en línea.



Dependiendo de la edad de los niños, puede desactivar en el control parental de la consola dicha función, o la opción de chatear o hablar en partidas en línea, y así evitar que los menores puedan ser contactados por desconocidos cuando juegan en línea.

​

De otro lado está la clasificación de los juegos. Así como las películas, cada juego tiene especificada la edad apropiada para su uso: E, para todas las edades; T, para adolescentes (algo de violencia); M, para mayores de edad (lenguaje y escenas fuertes); A, para adultos únicamente. Es importante que investigue antes de comprar o descargar un juego cuál es su clasificación o ranking ESRB.



(Siga leyendo: Twitter: ¿Cómo usar la aplicación para estar informado?)

Facebook Twitter Linkedin

En control parental, restrinja que su hijo hable con extraños a través de los videojuegos. Foto: EFE

Cuidado con las descargas



Solo utilice fuentes confiables para descargar software. Las aplicaciones maliciosas y no deseadas suelen distribuirse mediante recursos de terceros, donde nadie verifica su seguridad, como sí ocurre en las tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store.



Las fuentes no confiables son enlaces externos o páginas web que no están certificadas o no son las oficiales, y es posible que estas aplicaciones instalen extensiones de navegador maliciosas o no deseadas sin el conocimiento del usuario y realicen otras actividades legales y a escondidas.



Además de no descargar apps para el celular desde lugares distintos a la tienda oficial, tampoco lo haga en el PC: prefiera las páginas oficiales de Windows y MacOS o de la empresa desarrolladora de la aplicación, para garantizar que es software legal y seguro.

¿A qué le da permiso?

Siempre que usted descarga una aplicación en su celular o tableta le debe otorgar unos permisos para acceder o usar ciertas funciones del dispositivo. Es muy importante que revise con claridad dichos permisos para que evite, en primer lugar, que espíen o vean información o actividad privada y personal de su teléfono y también que no puedan hacer nada con su información o perfiles de redes sociales.



(También: Los mejores relojes inteligentes y económicos en Colombia)



En Android vaya a ‘Aplicaciones’, toque cualquiera y luego en ‘Permisos’. Allí verá qué puede hacer dicha app en su teléfono y podrá revocar la que vea sospechosa o innecesaria. En iPhone, simplemente en ‘Configuración’ busque la app que desee, toque su ícono y verá los permisos y accesos que tiene.



Importante: quitar permisos puede afectar el funcionamiento de la app. Por ejemplo, si le quita a WhatsApp el acceso al micrófono, no podrá mandar notas de voz.

Active controles parentales

Facebook Twitter Linkedin

Los menores estarán mucho más protegidos mediante herramientas de control parental. Foto: istock

Prácticamente todo aparato o plataforma cuenta con un control parental, funciones dedicadas a proteger y moderar el uso por niños y adolescentes.

​

Las consolas de videojuegos, los computadores Windows o MacOS, los sistemas de streaming (Disney+, Netflix, Spotify, etc.), los celulares, tabletas, todos cuentan con dicha funcionalidad.



En esos controles parentales usted podrá configurar: el tiempo de uso permitido (podrá configurar horarios o tiempo máximo por día); también podrá evitar el acceso a contenidos nocivos (lenguaje adulto, imágenes violentas o explícitas); tendrá la opción de evitar descargas o compras, entre otros.



Es importante, por tanto, que configure perfiles de usuario para cada miembro de la casa (en el computador si se usa de manera comunal, en Netflix, etc.), para configurar estos controles en las cuentas de los menores.



REDACCCIÓN TECNÓSFERA

tecnosfera@eltiempo.com

@TecnosferaET