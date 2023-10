ChatGPT: ¿cuáles son los estilos de preguntas que podemos hacerle a esta IA?

Actualmente, se habla mucho de la inteligencia artificial y como esta sirve para ayudar a las personas a realizar diferentes tareas. Una de las plataformas más conocidas es ChatGPT, pero para que la IA le sea útil tiene que aprender a preguntar y así poder obtener respuestas precisas y útiles.

Vale la pena aclarar que esta plataforma está diseñada para aprender grandes cantidades de datos textuales y, a partir de ellos, generar respuestas coherentes e importantes en un contexto determinado.



Lea también: Edición de fotos: con estas aplicaciones puede borrar objetos o personas no deseadas



En ese sentido, le brindaremos unos consejos para que le pueda sacar el máximo provecho a este chatbot.

Sea específico con su respuesta

Para que la IA le pueda dar una buena respuesta debe ser muy específico y claro. Cuanto más precisa sea su pregunta, mejor será la respuesta que obtendrá. Vale la pena mencionar que esta no debe ser escrita de una forma especial, sino que la puede hacer como una conversación normal.



Un ejemplo sería: ¿Cuál es la capital de Francia?, ¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio regularmente?, ¿Cuál es la importancia de la Revolución Industrial en la historia económica?, ¿Cuáles son las técnicas más efectivas para el manejo del estrés?, entre otras.

Para que la IA le pueda dar una respuesta clara debe ser muy específico. Foto: iStock

Proporcione contexto

Para tener una mejor respuesta a veces es necesario proporcionar información adicional o contexto para que la respuesta sea más relevante y precisa.



Por ejemplo: Estoy planeando un viaje a Nueva York en diciembre. ¿Puedes recomendarme algunos lugares de interés y actividades que sean populares durante la temporada navideña en la ciudad?



Con esta pregunta, usted le está brindando información de contexto para que la IA le pueda recomendar las mejores actividades para hacer en Nueva York durante esa temporada del año.

Comprenda sus limitaciones

Según el medio 'Expansion', es importante entender que ChatGPT es una tecnología y no un ser humano. En ese sentido, a veces no tiene la información en tiempo real o inmediata. Por esto se recomienda hacer preguntas de eventos que ya hayan pasado hace algunos años para que le pueda responder adecuadamente.



No deje de leer: Redes sociales: ¿cómo enseñar a los adultos mayores a usarlas de manera correcta?

Es necesario comprender que a veces esta tecnología no tiene información actual para responderle. Foto: iStock

Pídale que vuelva desarrollar la información

Si no le gustó la primera respuesta, puede pedir al chatbot que le dé más información. Por ejemplo, después de pedirle explicación sobre el calentamiento global, puede solicitarle: “¿puede profundizar más en la pérdida de biodiversidad?”.



Asimismo, puede solicitarle que dé una respuesta diferente, puede escribir: “¿podría reformular su respuesta?

Pídale las fuentes de la información

Siempre es necesario que verifique la información que la IA le está brindando, para esto puede solicitarle al chatbot que indique sus fuentes. Por ejemplo: “Explícame qué es el calentamiento global e incluye tus fuentes”, según el mismo medio.

