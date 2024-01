Siete trucos para aprovechar al máximo su teléfono Android

Hace mucho tiempo solo teníamos computadores de escritorio. Los primeros tenían numerosas limitaciones. Por ejemplo, muchos no tenían ni siquiera disco duro; se guardaba la información en diskettes. Las pantallas eran en blanco y negro y de tubo de rayos catódicos; o sea que ocupaban más lugar que un horno microondas. No había Windows ni tampoco mouse. Audio, no. Aceleración de video, no. Internet, no.



Aquella patriada nos trajo hasta aquí. Cinco años tardé entre que tuve mi primera computadora personal y que me conecté desde casa por primera vez a la Red. Eso sí, para compensar semejantes limitaciones aprendimos una serie de trucos que, más de treinta años después, conservamos como una suerte de atavismo arcaico.



Uno de estos hábitos es el de evitar el mouse. Hacemos todo lo posible con el teclado. Esto ya no es tan obsoleto, porque el teclado es entre 5 y 6 veces más rápido que el mouse (y como 4 millones de veces más expeditivo que el touchpad). Lo genial es que, obstinados, terminamos encontrando atajos también en el smartphone. Estos son algunos con los que le puede sacar provecho a su celular Android.



1. Alternar entre 'apps'



Hay una regla no escrita en esta industria que dice que todo puede hacerse un poco más rápido y con un poco menos de esfuerzo. Por ejemplo, en los Android hay normalmente tres botones de software (cuya posición puede configurarse desde Ajustes> Pantalla> Barra de navegación). Uno es un círculo (lleva a la pantalla de inicio), el otro es un signo menor (lleva a la pantalla previa) y el otro es un conjunto de tres rayitas. Este último, si lo toca, abre un carrusel con las apps abiertas. Pero tiene una función adicional poco conocida. Si está, por ejemplo, mirando la app de EL TIEMPO y antes estaba en Instagram, basta que le dé un doble toque a las tres rayitas para que lo lleve de nuevo a Instagram. ¿Y si le da dos toques de nuevo vuelve a EL TIEMPO? Es como Alt-Tab en Windows

2. Todos los íconos de acceso rápido



Seguramente sabe que si desliza un dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo se despliegan los íconos de acceso rápido (Wi-Fi, Sonido, Bluetooth, Modo avión, Rotar la pantalla y alguno más que haya configurado), junto con la vista previa de las notificaciones. Ahora, en lugar de usar un dedo, use dos, y va a ver que no se despliegan las notificaciones, sino solamente los íconos de acceso rápido. Muy útil, por ejemplo, si quiere activar el punto de acceso móvil sin viajar por 400 menús. Funciona incluso si ya tiene desplegadas las notificaciones. Y si quiere volver a las notificaciones, deslice un dedo desde abajo hacia arriba.



3. La cámara, a los dos toques



De ahora en adelante no va a volver a perder esas oportunidades de fotos que se le escapan mientras saca el celular, pone el dedo y no le reconoce la huella (ni la cara); ingresa el PIN y se equivoca dos veces. Y, como le da miedo bloquearlo indefinidamente, espera un poco, vuelve a intentar, y para cuando logre encender la cámara la imagen increíble ya pasó.



La solución es asignarle un botón físico a la cámara (el de encendido). Esto puede aparecer en varios lugares de los Ajustes, según la versión de Android, pero en general aparece con poner la palabra “botón” en el buscador de los Ajustes. Cuando lo haya configurado, aunque el teléfono esté bloqueado, con presionar dos veces en secuencia rápida el botón de encendido, va a prender la cámara. Y si no está bloqueado, también, con lo que se saca de encima un ícono en la pantalla de inicio. Dos por uno se llama.

4. Acceso a 'apps' sin desbloquear la pantalla



La pantalla de bloqueo viene evolucionando desde el principio de Android y hoy es un poco menos inconsistente que hace unos años. Estuve probando la nueva versión de la interfaz de usuario de los teléfonos de Samsung, llamada One UI 6, que ha mejorado una función muy útil, que si no ha probado, debería.



En Ajuntes> Pantalla de bloqueo va a ver (esto depende de la versión de One UI, pero está presente al menos desde la versión 4) que puede configurar dos botoncitos a la izquierda y la derecha de la parte inferior de la pantalla de bloqueo. En mi caso, tengo la linterna y la grabadora de sonido. La cuestión es cómo se usan. Se hace así: con el teléfono bloqueado, desliza el botón de la izquierda y se activa esa app. El teléfono no se desbloquea, pero, por ejemplo, la linterna se enciende. Para apagarla, desliza de nuevo y listo. Recuerde, el botón de la derecha se desliza hacia la izquierda y viceversa.



5. Pisapapeles y calendario



Aunque todos tenemos la impresión de que pasamos más tiempo del que deberíamos mirando las pantallas, lo cierto es que, si trabaja con un notebook, el teléfono está un montón de tiempo funcionando como pisapapeles. Sin embargo, es posible configurar la pantalla de bloqueo para que muestre todo el tiempo un calendario del mes (aparte de la hora). Puede asimismo elegir un reloj digital o analógico y varios formatos para la fecha. Además puede establecer un horario (por ejemplo, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.) para que el reloj o el calendario estén visibles en pantalla

6. No molestar



Hay una función en los Ajustes (aparece con la palabra “silenciar” en el buscador) que, si la activa, le permite silenciar una llamada con solo dar vuelta el teléfono. O sea no hace falta colgar. Va a seguir sonando, sin producir sonidos, luces o vibraciones. Excelente para esas reuniones en las que siempre alguien llama. Solo funciona (por ahora) con llamadas convencionales, no con las de WhatsApp.

7. Dormir un rato más



En Galaxy, a través de la opción de Modos y rutinas puede evitar una alarma para despertarse antes de una llamada importante y configurar que el celular le suene cuando le entre esa llamada que espera y así podrá dormir un poco más, si la persona no cumple con la hora de la llamada. La idea es muy simple: elija una condición (mañana a las 7:00 a.m.) y una acción (‘desmutear’ el teléfono).

ARIEL TORRES

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA