Restaurar un equipo o dispositivo a sus valores de fábrica debe ser el ultimo recurso que se aplique sobre un daño o un error, pues borra todos los datos que se hayan guardado.

Siempre que se pueda la recomendación es que se apliquen otro tipo de soluciones diferentes a un restablecimiento pues el teléfono solo mantendrá el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas.



Tampoco se recomienda hacerlo todo el tiempo por que perderá su información.



Lo que si no afectará son las actualizaciones del sistema, es decir que una vez el teléfono inicie después del proceso tendrá el software actualizado a la ultima versión permitida.

Cómo se hace

Para formatear de fábrica un iPhone solo basta con ingresar a Ajustes, luego a General y a la opción Restablecer.



Ahí se selecciona Borrar contenido y ajustes, se debe ingresar el código o contraseña ID de Apple si lo exige y esperar a que el proceso se compete.



Para formatear el almacenamiento interno de un dispositivo Android, solo basta con ingresar a Ajustes y en Sistema seleccionar la opción de recuperación y después Volver al estado de fábrica (borrar todo)



Debe tener en cuenta que perderá información aplicaciones instaladas en el teléfono y que no hagan parte de las necesarias para su funcionamiento.



Si es el caso y no cuenta con una copia de seguridad o respaldo, perderá los mensajes, contactos e historial de llamadas.



En caso que desee guardar este contenido basta con que realice la copia de seguridad en Google o iCloud para los dispositivos Apple con esos datos que no quiere perder.



Las fotos y videos también serán eliminadas, pero si decide tener el respaldo en su iCloud o en su cuenta de Google podrá mantenerlas.



Las redes Wifi y las contraseñas de acceso también serán olvidadas.



Las modificaciones que se hacen a las fuentes, fondo de pantallas o los temas también se perderán con el reinicio.

