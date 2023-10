Carga de celulares: tres errores que debe evitar al recargar la batería de su móvil

La batería es una de las piezas más importante de un teléfono móvil, no solo porque permite que este funcione el tiempo que se necesita, sino también porque mantenerla en óptimas condiciones ayuda a alargar la vida del mismo.



El consumo constante del dispositivo puede presentar desgaste con el paso del tiempo, ya que la extensión no tendrá la misma capacidad de carga del 100 % que cuando se compró y su vida útil se va a reducir hasta que la misma no le dure ni un día entero.

En ese sentido, el ideal es mantener unos buenos hábitos al momento de cargar su celular, ya que esto lo beneficia, tanto en el funcionamiento del sistema como en el cuidado de su dispositivo, además de permanecer en óptimas condiciones.



(Le puede interesar: ¿Cómo ha evolucionado la forma de descargar música en 20 años?).



Existen algunas acciones que pueden deteriorar la vida útil de este elemento y quizá lo sabe, así que estas son algunas prácticas que debe dejar de realizar o no hacer para así evitar el daño en la pila de su móvil.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son algunas prácticas que debe dejar de realizar o no hacer para así evitar el daño en la pila de su móvil. Foto: iStock

Dejar la funda protectora

De acuerdo con el canal de YouTube especializado en tecnología 'Carlos Vassan', uno de los errores más comunes es cargar el teléfono con el estuche. Si bien es cierto que los forros de silicona ayudan a mantener la protección de este, evitando golpes y deterioros en su estructura, no retirarlo puede ocasionar más daño del que se puede evitar.



(Siga leyendo: Batería del celular: los síntomas que le dicen si está dañada y debe repararla).



Estas fundas retienen el calor y no permiten que el mismo se distribuya de manera correcta a lo largo del dispositivo, por el contrario, este se termina por concentrar en un solo punto recalentado la máquina.

Cargar el celular con ordenador

Conectar el móvil a un puerto USB de un computador para recibir carga puede ser una técnica rápida y algo práctica si no se cuenta con un tomacorriente cercano, sin embargo, esta no es la mejor de las ideas.



Según el blog de 'TecnotutosTv', "la oscilación de las diferentes corrientes de los puertos USB puede tener una carga inestable y calentar de más el teléfono". Una deficiencia si se tiene en cuenta que este tampoco recibe la alimentación eléctrica necesaria para satisfacer el porcentaje total de la carga, entonces, el dispositivo dura más horas de las requeridas para recargarse, además de sobrecalentarse.

Permitir que el dispositivo se apague

Anteriormente, permitir que la carga se agote completamente hasta su apagado se creía un hábito beneficioso; sin embargo, es una de las prácticas más nocivas, de acuerdo con el centro de ayuda de 'Apple'.



(Lea también:Así puede prolongar la vida útil de la batería de su celular).



La compañía afirma que cuando esto sucede afecta el ciclo de funcionamiento de la extensión, puesto que eso implica que el sistema se detenga de forma abrupta y reduzca la vida útil de la batería. Para eliminar este mal hábito, el ideal es conectar su teléfono al puerto de alimentación eléctrica cuando presente un 20 o 10 % de pila.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias