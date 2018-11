Black Friday: consejos para comprar seguro por internet

Las cifras dan cuenta de ello: los colombianos les perdieron el miedo a las compras por internet. Lo que hace apenas una década era considerado poco menos que una actividad de riesgo es hoy una tendencia en franco ascenso, que en los últimos cuatro años ha experimentado un aumento del orden de 69 por ciento, según cifras de tendencias e intención de búsquedas de Google Surveys.

La firma de prevención y gestión de fraude en entornos virtuales revela que con el aumento de las compras se han incrementado los incidentes informáticos relacionados. La firma de ciberseguridad Kaspersky ha advertido que los cibercriminales apuestan por modalidades como phishing vía SMS y compra de anuncios en redes sociales para suplantar negocios establecidos. Es común también que se ofrezcan ‘gangas’ como, por ejemplo, tiquetes aéreos muy baratos o iPhones casi regalados.



Según la Cámara de Comercio Electrónico, en 2017, las transacciones digitales aumentaron un 24 por ciento con relación al 2016 y el año pasado se efectuaron más de 87 millones de transacciones. El 57 por ciento de los colombianos prefieren comprar haciendo uso de su tarjeta de crédito, que supera a Paypal y la tarjeta débito como forma habitual de pago.



Con la llegada de noviembre y la temporada navideña, las ofertas se hacen más atractivas y muchos se animan a hacer ese par de clics que les pueden traer el objeto de sus deseos. Pero los expertos advierten que es desaconsejable dejarse llevar por el impulso y hay que asegurarse de leer atentamente la descripción del producto y los comentarios de otros usuarios sobre la reputación del vendedor.



Entre los riesgos más comunes que pueden tener los compradores en internet se destacan las demoras en entregas, que el producto no corresponda a la descripción o que se realicen compras en falsas tiendas virtuales.



Para que pueda aprovechar los descuentos sin caer en las trampas de los ciberdelincuentes, preparamos algunas recomendaciones que de seguro le harán navegar de manera segura en la temporada.

¿Y si algo sale mal?

Tenga una estrategia de salida. Identifique una línea de servicio o atención al cliente y, si tiene dudas, pregunte por este canal previamente. Así, no solo puede facilitar el proceso de compra y validar la confianza que le genera el sitio, sino averiguar qué hacer en caso de que algo no salga como usted lo planeó. ¿Qué pasa si el envío llega tarde? ¿Y si no llega? ¿Qué hay que hacer si se necesita cambiarlo o devolverlo? Son preguntas que es mejor resolver antes y no después.

Dispositivos seguros

Utilice sistemas actualizados: Unisys advierte que no mantener actualizado el software y las aplicaciones aumenta su exposición en la red. De la misma manera, conozca y haga uso de las funciones de seguridad de su smartphone. Los teléfonos inteligentes disponen hoy de características de seguridad como la autenticación por huella dactilar o por reconocimiento facial. Y, como en todos los casos, asegúrese de tener una contraseña fuerte.

No entre a cualquier sitio

Así como en las tiendas físicas, no es recomendable entrar a cualquier lugar, por atractivos que sean sus precios. Axel Díaz, abogado senior de Adalid, dice que, si bien existen cientos de comercios electrónicos, lo ideal es comprar en los más reconocidos, tales como: Amazon, Ebay, AliExpress, Mercado Libre y los portales de las tiendas físicas de confianza. Si la dirección no le suena para nada y nadie la conoce... es mejor pasar de largo.

De eso tan bueno...

Mercado Libre dio a conocer sus recomendaciones, entre las que está desconfiar de precios extremadamente bajos. Aunque muchas empresas usan el canal online para efectuar descuentos significativos, cuando el precio no resulta por lo menos razonable, es mejor abstenerse de efectuar la compra.

Decida qué va a comprar

Black Friday no es el mejor momento para ponerse a vitrinear. Decida de antemano qué busca y, en lo posible, haga una lista de compras antes de encender el computador en la que liste detalles específicos como marca, modelo o características ‘no negociables’ del producto que quiere. Si además se da a la tarea de buscarlo, así como su precio, con unas semanas de antelación, podrá saber con certeza qué tan buenas son las ofertas de la temporada.

Ojo con las apps falsas

Dado el volumen de aplicaciones móviles disponibles hoy en día, es fácil caer en engaños. De hecho, la firma RiskIQ asegura que por esta época se activan cientos de aplicaciones fraudulentas.



En el momento de buscar su tienda favorita para aprovechar promociones, compruebe el nombre de la página y el de quien publicó la app. Muchas veces, los delincuentes usan nombres parecidos a los oficiales, con los mismos logos. Esto es válido también para páginas de Facebook.



Tome en cuenta que las plataformas eliminan pronto estas aplicaciones, por lo que las falsas tendrán pocos comentarios. Cualquier error de escritura en el nombre o descripción debe ser tomado como una señal de alarma. Para evitar dudas es mejor ir al sitio web de la tienda y buscar allí el enlace de descarga.

Use una VPN

Para acceder a datos sensibles desde redes wifi en lugares públicos, es recomendable hacerlo mediante una red privada virtual (VPN). Si bien no lo protegerá de todas las amenazas, sí logrará minimizar la exposición indebida de sus datos.

