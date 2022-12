El resumen anual de Spotify ya se puede ver y la aplicación le mostrará la información que durante el año ha recopilado de su cuenta, con los géneros, artistas y demás estadísticas de escucha.



Aunque solo se tienen en cuenta lo escuchado en los primeros diez meses del año, tiene en cuenta géneros, minutos y podcast y la misma aplicación le va a generar imágenes para que las comparta en sus redes sociales.

Tenga en cuenta que el resumen solo está disponible a través de las aplicaciones móviles de Spotify,sin importar si es iOS o Android aunque los datos que le van a mostrar incluyen los de otros usos como el reproductor de la página web o en Windows.



Por tercer año consecutivo, Bad Bunny fue el artista más reproducido en el mundo en Spotify en 2022. luego lo sigue está Taylor Swift, luego Drake y The Weeknd y la lista de los cinco mejores la cierra BTS.



En la categoría de canciones más reproducidas, “As It Was” de Harry Styles lidera, pero Bunny aún colocó dos canciones entre las cinco primeras: “Me Porto Bonito” con Chencho Corleone y “Tití me Preguntó” en los números 4 y 5, respectivamente.



En el segundo puesto está Heat Waves de Glass Animals, y en el tercer puesto Stay de The Kid Laroi con Justin Bieber. ​

¿cómo se hace?

La verdad es muy sencillo ver el resumen , solo debe buscar el banner de Spotify Wrapped dentro de la aplicación de Spotify luego automáticamente inicia el recorrido de seis diapositivas con las estadísticas.



En la primera de ellas es de presentación, y le dicen que te van a mostrar todas las estadísticas del año, la segunda mostrará los cinco subgéneros musicales que más ha escuchado. La siguiente diapositiva se te van a decir definiciones al tipo de música que escucha en los momentos del día.



Después le mostrará la cantidad de minutos durante los últimos meses, y se comparará a la media de oyentes en el país en el que está.



Luego le mostrará las canciones, incluye la que más ha reproducido y el día en el que más la escuchó, también le hace un resumen con la cantidad total de veces durante el año. En la siguiente diapositiva le dice el total de canciones diferentes que ha escuchado en el año y el top 5 con las cinco canciones más escuchadas durante este periodo de tiempo.



Por último revelará el artista que más has escuchado durante el año y los cinco artistas que más escuchó, después crea una diapositiva final en forma de resumen en donde también se muestran los podcats.

