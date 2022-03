Si alguna vez, caminando por la calle o en algún lugar público, ha escuchado una canción interesante y ha querido averiguar cómo se llama, esta funcionalidad del asistente de Google le puede interesar.



Antes de los teléfonos móviles, cuando alguien no conocía el nombre de una canción tenía que memorizar una parte de la letra o preguntarle a alguna persona que estuviera cerca. Sin embargo, gracias a la tecnología ahora es mucho más fácil conocer música nueva.



Aplicaciones como Shazam, por ejemplo, nos permiten saber cómo se llama una canción solo con el sonido. No obstante, el asistente de Google ofrece esta misma funcionalidad sin tener que descargar una aplicación adicional.



Para usar la identificación de canciones, solo debe abrir la aplicación de Google desde su celular, activar el método de búsqueda por voz (en el icono del micrófono), y decir algunas de las siguientes frases:



- 'Ok, Google, ¿qué canción está sonando?'

- 'Ok, Google, ¿qué suena?'

- 'Ok, Google, ¿qué canción es?'



También puede oprimir el botón 'Buscar una canción', el cual se encuentra en la parte inferior del teléfono cuando se usa el buscador por voz. Por otro lado, si desea, puede escribir alguna de las frases.

Pasos para usar el asistente de Google para identificar una canción. Foto: Archivo Particular

Luego de esto, solo debe esperar que la herramienta identifique el sonido. Una vez lo haga, aparecerá el video y la letra de la canción.



Según el diario 'El Español', esta función también está disponible en otros dispositivos, como altavoces y pantallas inteligentes, pero hay que tener en cuenta que, si la música se está reproduciendo desde ese mismo aparato, se pausará. Por lo tanto, sirve si se está escuchando desde el televisor, otro reproductor, el celular, etc.



