Así puede poner música en sus estados de WhatsApp

A diferencia de otras aplicaciones como Facebook e Instagram, Whatsapp todavía no cuenta con una opción que le permita a los usuarios incorporar música de forma directa a sus estados. Sin embargo, existe una opción fuera de la plataforma para hacerlo.

Con este truco usted podrá agregar hasta quince segundos de melodía en sus historias de WhatsApp de forma rápida y sencilla.



Lo primero que debe de hacer es elegir en fondo que desea, este no podrá ser sacado de su galería, debe ser grabado en el instante.



Antes de iniciar a grabar diríjase al reproductor de música de su celular, reproduzca la canción o fragmento se sonido que quiere poner en su estado, vuelva a abrir WhatsApp y comience a grabar el video.



Una vez termine podrá publicar su estado y este no tendrá nada que envidiarle a las historias de Instagram o Facebook. También puede agregar algún emoji o texto.



Además, con este truco usted no tendrá problemas que quizá en otras plataformas son comunes, por ejemplo, no encontrar el tema que esta buscando en el catálogo o derechos de autor por parte de la aplicación.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET