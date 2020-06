Libere espacio en sus dispositivos tecnológicos

Un computador lento puede causarle dolor de cabeza en casa y más cuando está teletrabajando. Descargar un correo o una imagen y que le salte el anuncio de que no tiene memoria es otra de las situaciones menos placenteras.



O también que haya encontrado una nueva aplicación y la quiera descargar en su celular o tableta, pero aparezca una ventana en la que le notifican que no tiene espacio o que debe eliminar otras aplicaciones más para poder descargarla.

Este tipo de problemas son más comunes de lo que cree. Muchos dispositivos móviles antiguos no incorporaban una buena cantidad de memoria de almacenamiento y, en ocasiones, las memorias externas micro-SD presentaba problemas de compatibilidad o no aceptaban ciertas aplicaciones, lo que las hacían prácticamente inservibles.



Y aunque hoy en día los dispositivos presentan un mayor número de GB de memoria interna, también hay cada vez más programas, aplicaciones, plataformas y juegos. En EL TIEMPO le brindamos algunos consejos para que optimice mejor el espacio en sus dispositivos y mejore la vida útil y el funcionamiento de estos por más tiempos, sin dolores de cabeza.



Borre lo que no usa

Lo primero que recomiendan los expertos es vaciar el escritorio y las aplicaciones que ya no esté utilizando, porque en muchas ocasiones las personas acumulan miles de archivos y decenas de aplicaciones que hace años que no abren.



Para eliminar y liberar espacio no basta únicamente con enviarlos a la papelera de reciclaje; lo primero que debe hacer es dirigirse al buscador de Windows –si ese es su sistema operativo– y ubicar ‘Quitar o agregar programas’.



En esa opción se desplegarán todos los programas junto con lo que pesa cada uno. Aquí puede empezar con el barrido y la eliminación de lo que ya no usa. Algunos programas son muy pesados o tienen mucha memoria caché con archivos basura, esa es otra señal para eliminarlos.



Por otro lado, las fotografías, canciones y grabaciones pueden estar ocupando mucha capacidad de almacenamiento de sus dispositivos.



Esto es válido para celulares también, una sola foto puede que no ocupe tanto espacio, pero miles de ellas sí. Y los videos grabados en 4K o Full HD por su 'smartphone' son demasiado pesados, así que eliminar los que no necesita puede servir.



Liberador de espacio automático

Según Windows, una de las formas más fáciles de borrar archivos que ya no necesitas es mediante el uso del Liberador de espacio en disco. Para los usuarios de este sistema operativo, basta con buscar Liberador de espacio en disco en el cuadro de búsqueda, Allí tendrá que escoger el disco duro que desea limpiar y darle aceptar.



Active la casilla ‘Instalaciones anteriores de Windows’. Y seleccione ‘Eliminar archivos’. En el caso de usuarios Mac, basta con ir al apartado de almacenamiento y presionar en ‘gestionar’. Allí le aparecerán cuatro opciones diferentes para seleccionar, puede oprimir en ‘Vaciar la papelera automáticamente’, una gran opción, porque en ocasiones se eliminan los archivos, pero siguen en la papelera, por lo que continúan ocupando espacio.



Otra opción es ‘Optimiza el espació’, con la que el sistema se encarga de revisar los archivos del computador, encontrar cuáles no sirven y eliminarlos de forma automática del dispositivo.



La nube, una gran opción

Otra gran opción y bastante funcional para todos los dispositivos, tanto celulares, computadores o tabletas, es el almacenamiento en la nube. A través de este tipo de servicios, usted puede liberar la memoria física y trasladar sus fotos, videos y documentos a la nube.



Pero ¿qué es la nube? Bueno, en pocas palabras, es un espacio en un servidor muy grande que almacena a través de una conexión a internet sus archivos en él. La ventaja de estos servicios es que si usted se queda sin espacio, puede comprar mayor capacidad o buscar planes que le den más almacenamiento.



Generalmente algunas empresas como Google, Apple o Microsoft ofrecen servicios gratuitos en la nube, pero de capacidades bajas. En ese sentido, si quiere una gran capacidad, los planes pagos de este servicio pueden variar de entre 2 dólares y 4 dólares mensuales por 200 GB o de 8 dólares por hasta 2 TB, lo cual es más de lo que tienen generalmente los discos duros.

Aplicaciones para liberar espacio

Para dispositivos móviles como 'smartphones' y tabletas existen varias aplicaciones que ayudan a eliminar gran cantidad de archivos y programas que ocupan mucho espacio y que los vuelven lentos. Por ejemplo, Google Files. En esta plataforma tendrá diversos consejos para liberar espacio y, lo mejor, de manera segura y sin publicidades invasivas o riesgo de que entre algún virus.



Files se encarga de explicar cuáles son los archivos por eliminar y cuál es la aplicación que los guardaba. Archivos basura, todos los elementos multimedia que se empeña en guardar WhatsApp.



Por otro lado, hay aplicaciones muy funcionales como Norton Clean, Clean Master o CCleaner, excelentes opciones para vaciar y eliminar el contenido basura que tenga almacenado en su teléfono o tableta. Eso sí, es importante tener en cuenta que si su dispositivo es de gama muy baja, puede que la capacidad que incorpore sea el problema, y estas aplicaciones no pueden hacer milagros.



