Para cuidar el agotamiento de los computadores y ser eficiente en el uso de la memoria RAM se pueden usar diversas alternativas para maximizar el potencial del dispositivo.

Lo primero que se puede hacer es conocer cuál es el espacio de almacenamiento que ocupan todas las aplicaciones que tiene en el equipo. Esto lo puede verificar en Aplicaciones y características. Allí le muestra el espacio que están ocupando en la unidad de almacenamiento.



El primer truco que puede aplicar es configurar el Sensor de almacenamiento que tiene Windows 10 y Windows 11, para que el espacio se vaya liberando automáticamente.



La otra opción es con el programa Bulk Crap Uninstaller que permite eliminar aplicaciones instaladas en Windows sin dejar absolutamente ningún rastro de su presencia.



También puede acudir a BleachBit una aplicación que analiza cuanto espacio está ocupando cada una de las carpetas en el equipo para así poder liberar espacio, ya sean archivos temporales, archivos basura que no corresponden a ninguna aplicación instalada y demás.



Otra que no requiere mayores conocimientos en informática es CCleaner y es una de las más populares porque también hace un escaneo completo de los programas o equipo y elimina los archivos que no son necesarios. ​

