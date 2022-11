Durante el Black Friday de 2021, de acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se registraron más 841.115 sesiones en solo 72 horas en la página oficial www.blackfridaycol.com. Por esto para esta jornada la idea es planear y ejecutar de forma estratégica sus compras y seguir estos consejos para no caer en fraudes.

De acuerdo con el más reciente estudio de Bip Colombia, multinacional especialista en transformación digital de las organizaciones. PSE ostenta el primer lugar con un 53,14 por ciento del favoritismo, seguido de PayU, con un 21,71 por ciento. En cuanto a entidades bancarias que serán las favoritas para pagar, este top 5 lo completan Bancolombia, Davivienda e Itaú.



Daissy Lorena Sepúlveda Lozano, líder de Prevención de Fraude de Tuya , empresa aliada en la Semana de la Seguridad Digital entregó cuatro consejos para prevenir robo y fraude en las compras electrónicas.



"Si ve o recibe una comunicación que contenga: grandes descuentos o premios inesperados, debe detenerse, respirar profundo y analizar los detalles, antes de tomar cualquier decisión, podrías ser víctima de un fraude. Recuerde: De eso tan bueno, no dan tanto”, explicó la experta.



La más importante es que no debe realizar transacciones, compras o acceder a su portal bancario desde redes wifi públicas. "Recuerde que son vulnerables, podrían estar intervenidas y de esta manera los ciberdelincuentes pueden robar sus datos financieros", agregó.



Una vez esté en la web, evite acceder a los enlaces sugeridos en el buscador, valide que en la barra de búsqueda le aparezca un candado cerrado de color verde. Si está en rojo o aparece no seguro, así que debe salir de inmediato de la página y abstenerse de realizar cualquier compra en ella.



Al momento de usar su tarjeta de crédito, solo hágalo en páginas web o servicios virtuales seguros, "estos siempre iniciarán con https y puede verificarlo con el candado de seguridad en la barra de navegación",apuntó.



Siempre mantenga actualizado el antivirus de sus dispositivos y los datos de contacto en las entidades donde tenga productos. " Así podrá recibir notificaciones de movimientos en tus cuentas. Esto te permitirá actuar rápido ante un fraude", indicó.



A su turno, Juliana Peña, Vicepresidente en la Región Andina de BPC, pasarela de pagos, señala que las jornadas de descuentos especiales en las plataformas online son una oportunidad para reducir el fraude en los pagos.



"Los comercios y a las instituciones financieras, los neobancos y las fintechs deben implementar esquemas de protección y desarrollar sus soluciones con certificados de protección internacionales. Es fundamental para la industria transaccional contar con productos que integren la norma PCI DSS, con objetivo reducir el fraude en los pagos que se realizan con tarjeta e incrementar la seguridad de los datos en las transacciones online", dijo.

