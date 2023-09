En algunas ocasiones, por la velocidad que exige el mundo laboral o familiar, que no están exentas de reuniones exhaustivas y largas, se debe poner el celular en silencio, corriendo el riesgo de que se olvide en algún sitio sin que se dé cuenta.



Por eso mismo, es importante saber cómo ubicar el celular de manera rápida para no perder el medio más importante para comunicarse con amigos, familiares, compañeros de trabajo, ya que una emergencia puede suceder en cualquier momento.

(Le puede servir: ¿Necesita hacer una grabación de pantalla en su celular Android? Le explicamos cómo).

Por eso mismo, le daremos el paso a paso en caso de perderlo, de haberlo olvidado o no recuerda dónde lo dejó.

Paso a paso para encontrar su celular aunque esté en silencio



Esto es lo que debe hacer si pierde su celular y lo tiene en modo silencio, según 'Support Google':

- En un computador de escritorio o un dispositivo móvil, ingrese al navegador y diríjase a android.com.



- Inicie sesión en su cuenta de Google asociada con el teléfono perdido.



- Seleccione el teléfono perdido en la parte superior de la barrera lateral.



- Empezará a sonar un timbre fuerte, aunque el dispositivo esté en modo silencio. Sonará durante cinco minutos. En el momento que lo encuentre puede detener el sonido.



- Esta aplicación le permite ver donde está ubicado el dispositivo móvil de manera aproximada en un mapa, sobre todo en área de tamaño considerable.

(Le puede ayudar: Estos son algunos de los mejores juegos gratis para Android en este 2023).

En caso de no poder encontrarlo o de que se haya extraviado de manera definitiva, debe hacer lo siguiente:

- Bloquear dispositivo: bloquee el dispositivo con el PIN o contraseña. Si no tiene una opción de bloqueo, puedes crear una. Para facilitar que le devuelvan el dispositivo, añada un mensaje o número de teléfono a la pantalla de bloqueo.



- Borrar dispositivo: elimine de forma permanente todos los datos del dispositivo, pero puede que no elimine el contenido de las tarjetas SD. Una vez hecho esto, no podrá utilizar Encontrar mi dispositivo.

(Le puede interesar: Así puede cambiar el tamaño de las fotos en su celular Android).

Cómo evitar que apaguen y cómo rastrear su celular Android en caso de robo

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Sus datos están filtrados en la dark web? Herramienta de Google le ayuda a saberlo

¿Cómo hacer para tomar buenas fotos de la Luna con un iPhone? Trucos y paso a paso

Satélite de SpaceX se desintegra sobre Puerto Rico lanzando basura espacial