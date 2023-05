El 35 por ciento de los colombianos cambia su contraseña cada 6 meses, 16,9 por ciento lo hace de manera anual y 7,4 por ciento no realiza esta práctica de seguridad, así lo dio a conocer un estudio realizado por el neobanco Nubank, durante el marco del día mundial de la contraseña.



Estas cifras son preocupantes desde el punto de vista de la seguridad, puesto que, los expertos cibernéticos, como Manuel Andrade, recomiendan cambiarla cada tres mes.

Debido a estas falencias por parte de los colombianos, Nu aprovecha el Día Mundial de la Contraseña para brindar algunas recomendaciones que le servirán para mejorar la seguridad en sus servicios y dispositivos.



Los gestores de contraseñas le permitirán cifrar todas sus credenciales con frases maestras. Foto: iStock

Recomendaciones

El objetivo es crear un contraseña difícil de descifrar, por ello, deberá ser aliado de palabras largas, preferiblemente sin sentido, que sean diferentes entre sí y procuren ser únicas. Adicionalmente, procure integrar símbolos y números dentro de la clave, esto le ayudará a incrementar la seguridad.



Es preferible no usar información personal, debido a que no se tiene certeza de las practicas de su círculo cercano o si su información está en bancos de datos. Este es uno de los errores más comunes al momento de crear una contraseña. Nubank también recomienda no guardar la contraseña en archivos del dispositivo o en alguna papelera cibernética, debido a que fallas de seguridad en el sistema pueden exponer fácilmente estos datos.



Aunque suene obvio, evite compartir su contraseña, incluso si es alguien de confianza. Si necesita compartir alguna información, archivo o grandes datos busque medios seguros para compartirla y evite que sus datos se filtren.



Es necesario e importante que cambie su clave con regularidad, esto aumentará su seguridad, debido a que será más difícil rastreas los diversos cambios. No se trata de exagerar y realizar cambios cada semana, sino de llevar buenas prácticas cada tres meses.



Finalmente, para las personas que les cuesta recordar sus contraseñas, Nubank recomienda utilizar un administrador de contraseñas. Estas herramientas agregan, organizan y encriptan la información que se añade y el usuario solo debe recordar un código de seguridad que le dará acceso a todos los datos.

