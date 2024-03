Así puede ahorrar dinero gracias a las rutas ofrecidas por Google Maps

En la era digital, la planificación inteligente del viaje puede no solo ahorrar tiempo, sino también dinero.



Con la popularidad de aplicaciones de navegación como Google Maps, los usuarios tienen acceso a una variedad de herramientas que no solo les guían de un lugar a otro, sino que también pueden ayudarles a reducir sus gastos de transporte.



Una de las características más útiles de Google Maps es su capacidad para ofrecer múltiples rutas para llegar a un destino. Estas rutas no solo difieren en tiempo, sino también en costos asociados, como peajes y tarifas de transporte público.



Al tomar en cuenta estos factores, los usuarios pueden tomar decisiones informadas sobre la ruta más económica para su viaje. Para ello, Google Maps ofrece una opción llamada 'Evitar Peajes' que permite recalcular rutas que, en la medida de lo posible, no incluyan peajes.

¿Cómo activar la opción?

- Abrir la aplicación de Google Maps: inicie la aplicación en su dispositivo móvil o acceda a la versión web en su navegador.



- Ingrese el destino: agregue la dirección de su destino en el campo de búsqueda y presione 'Buscar' o el icono de la lupa.



- Ver las opciones de ruta: una vez que se muestra la ubicación en el mapa, toque el botón azul 'Direcciones' en la parte inferior de la pantalla para ingresar a la pantalla de direcciones.



- Seleccionar la opción de transporte: Si está conduciendo, seleccione el ícono de automóvil en la parte superior de la pantalla. Si prefiere caminar, tomar transporte público o usar una bicicleta, seleccione el ícono correspondiente.



- Acceder a las opciones de ruta: diríjase hacia abajo en la pantalla de direcciones para ver las diferentes rutas sugeridas para llegar a su destino.



- Activar 'Evitar peajes': Junto a cada ruta sugerida, verá un pequeño menú desplegable con tres puntos verticales. Toque este menú para abrir las opciones adicionales de ruta.



- Seleccionar 'Evitar peajes': En el menú desplegable, busque la opción 'Configuración de ruta' o 'Opciones de ruta'. Dentro de estas configuraciones, deberá encontrar una opción para 'Evitar peajes'. Active esta opción marcando la casilla correspondiente.



- Seleccionar la ruta preferida: Después de activar la opción 'Evitar peajes', regrese a la pantalla de rutas sugeridas y seleccione la que prefiera. Google Maps recalcula automáticamente la ruta para evitar los peajes en el camino.



Una vez que haya seleccionado su ruta preferida, puede comenzar su viaje siguiendo las indicaciones proporcionadas por Google Maps. Recuerde que esta opción también puede afectar la duración total del viaje, ya que la aplicación busca la ruta más eficiente para llegar a tu destino sin utilizar peajes.



REDACCIÓN EL TIEMPO