La plataforma de streaming Disney Plus ofrece una amplia variedad de contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

(Lea también: Disney Plus: los nuevos precios y planes de la plataforma).

También da a todos sus usuarios la oportunidad de ver películas, documentales, especiales, cortos, programas y series de televisión producidas por The Walt Disney Studios y Walt Disney Televisión.



Además, se puede ver contenido en diferentes idiomas y descargarlo para disfrutarlo sin conexión a internet.

Luego de su lanzamiento en el 2019, ha ganado mucha popularidad y se encuentra disponible en varios países del mundo.

Para poder disfrutar de su contenido primero deberá crear una cuenta y suscribirse, luego podrá acceder al catálogo desde cualquier dispositivo compatible como su computadora, dispositivo móvil, tablet o Smart TV.

(Siga leyendo: Lo que se sabe del parque temático que Disney construiría en Cartagena).

Facebook Twitter Linkedin

La plataforma permite compartir cuenta con varias personas gracias a que se puede crear hasta siete perfiles disponibles con una misma suscripción o que permite cuatro reproducciones simultáneas. Foto: Captura de pantalla Disney Plus

Actívelo en su Smart TV y disfrute de su contenido

De acuerdo con el portal web del 'Cuartel del Metal', para vincular su cuenta a su Smart TV, debe seguir estos pasos.

1. Encienda su Smart TV y busque la aplicación de Disney.



2. Si no tiene la aplicación, descárguela desde la tienda de aplicaciones de su TV.



3. Abra la aplicación de Disney Plus y seleccione 'Iniciar sesión'.



4. Escriba sus credenciales de inicio de sesión de Disney Plus (correo electrónico y contraseña).

5. Seleccione 'Ingresar'.



6. Se le pedirá que ingrese un código de activación. Anote el código o deje la aplicación abierta para no perderlo.

¿Cómo ingresar el código de activación?

Una vez que tenga el código de activación, debe seguir estos pasos para ingresarlo en la aplicación de Disney en su Smart TV.



1. Abra un navegador web en su computadora o dispositivo móvil y visite disneyplus.com/begin.



2. Ingrese el código de activación que aparece en su TV.



3. Seleccione 'Continuar'.



4. Seleccione su perfil.



5. ¡Listo! Ahora podrá disfrutar de todo el catálogo en su Smart TV.

(De interés: La plataforma Disney Plus anuncia un plan más económico).

Facebook Twitter Linkedin

La plataforma permite a los usuarios contar con una amplia selección de títulos en 4K. Foto: iStock

¿Qué hacer si el código de activación no funciona?

Si el código de activación no funciona, pruebe lo siguiente.



1. Asegúrese de que el código sea correcto.



2. Verifique que su cuenta esté activa y que su suscripción esté al día.



3. Asegúrese de que su Smart TV esté conectado a internet.



4. Si nada de esto funciona, contacte al soporte técnico de Disney Plus.

Debe tener en cuenta que no todos los TV son compatibles con Disney Plus, por lo tanto, para tenerlo en el suyo necesitará que sea mínimamente moderna y que cuente con las prestaciones suficientes.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Xbox Game Pass: conozca las novedades para computadores y móviles

Así funciona la cuenta de ahorros de Apple que tiene un rendimiento del 4,15 %

¿Cómo puede hacer capturas de pantalla con Windows? Le explicamos