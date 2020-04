Aprenda nuevos idiomas gratis y en línea durante la cuarentena

A raíz de la suspensión de las clases y del aislamiento obligatorio que tiene a millones de personas en Colombia en sus casas, Babbel, la aplicación paga para el aprendizaje de idiomas, decidió ofrecer hasta el próximo 7 de mayo cursos gratuitos de idiomas para todos los estudiantes de Colombia.

Según informa la compañía, desde sus hogares, los alumnos de escuelas y universidades podrán mejorar sus conocimientos con esta app que cuenta con el respaldo de investigadores de prestigiosas instituciones educativas, como la Universidad de Yale, la Universidad del Estado de Michigan y la Universidad de la Ciudad de Nueva York.



“En los últimos días hemos pensado mucho en cómo nosotros, como empresa, podemos contribuir a la situación actual. La idea de abrir Babbel a los estudiantes surgió de nuestro equipo, que implementó este proyecto con pasión y en un tiempo récord. Estoy muy orgulloso de esto y espero con ansias a todos los que quieran aprender durante el cierre de los centros educativos. Nuestra misión es facilitar el aprendizaje de idiomas. Incluso en estos tiempos”, explicó Arne Schepker, CEO de Babbel.



Babbel cuenta con un equipo de más de 150 lingüistas y ofrece cursos en 14 idiomas (inglés, español, francés, alemán, italiano, entre otros.) vía web, iOS y Android. Las lecciones, por su parte, duran entre 15 y 30 minutos y sirven para practicar habilidades como la lectura y la comprensión auditiva, escrita y la pronunciación, esta última gracias a su herramienta de reconocimiento de voz.



Para empezar a aprender, los estudiantes solo necesitan acceder al siguiente link https://es.babbel.com/es/magazine/un-mes-de-cursos-gratis para obtener el cupón que les dará acceso libre a los todos los cursos durante 1 mes.

Cinco consejos para aprender un idioma en casa

Según Babbel, estos son cinco consejos para aprender en casa un nuevo idioma y no fallar en el intento:



Sin prisa pero sin pausa



La ventaja del aprendizaje digital es que tú decides el momento para aprender y, también, ¡el momento para tomar un descanso! Nuestro consejo: elige una hora del día, por ejemplo, durante el desayuno o antes de acostarte, e intenta añadir este hábito a tu día a día. ¡15 minutos serán suficientes!



Aprende, practica y repasa



Es importante aprender cosas nuevas, pero también repasar regularmente. Babbel utiliza el método de repetición espaciada para que repases el vocabulario en el momento correcto. Así podrás memorizar lo que has aprendido de manera fácil y efectiva.



Sumérgete de lleno en el idioma y la cultura



Sumergirse en el idioma o, mejor dicho, aprender “pasivamente” es una parte fundamental del proceso, cuanto más nos exponemos al idioma, mejor lo interiorizamos. Puedes complementar tu aprendizaje con una película en versión original o con un pódcast. Por cierto, ¿sabías que Babbel cuenta con una larga lista de pódcasts para aprender idiomas? Echa un vistazo aquí.



Celebra cada éxito



Cada lección completada, cada palabra revisada, cada regla gramatical entendida… todas son grandes metas y, como tal, merecen ser celebradas. Date una pequeña recompensa, por ejemplo, un pedazo de chocolate después de una lección.



Errar es humano (y también muy útil)



Cuando cometes un error, tu atención se centra en lo que has hecho mal, el error se asimila y, en consecuencia, es menos probable que lo vuelvas a cometer la próxima vez. En pocas palabras: ¡perdona los errores y sigue intentándolo!

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET