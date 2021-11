Paso a paso para bloquear Apple Pay si le roban su iPhone o reloj

Con la llegada de Apple Pay al país este 2 de noviembre, las dudas sobre su manejo salen a relucir por parte de los internautas que la están usando o se encuentran próximos a hacerlo.



Apple Pay es un sistema de pago diseñado para “reemplazar las tarjetas físicas y el efectivo en tiendas y apps”, según dio a conocer la página oficial de Apple.



Para usar la herramienta, usted deberá agregar previamente las tarjetas de crédito o débito con las que desea realizar los pagos, el cual será ejecutado por medio de un lector que tendrá en su iPhone, Apple Watch o iPad.

Según la compañía, una de las características más notable de esta nueva forma transaccional es la seguridad, pues cuando se trata de dinero no sobran las opciones para protegerlo.



Por esta razón, Apple ha diseñado una forma para bloquear la herramienta en caso de pérdida o robo.



(Le puede interesar: 'Trapito' de Apple está agotado, aunque no lo crea vale 70.000 pesos).



Es importante resaltar que para autorizar toda transacción el dispositivo siempre va a pedir una identificación, ya sea manual, facial o numérica.



No obstante, si para mayor tranquilidad usted desea eliminar por completo la capacidad de hacer pagos y bloquear algún dispositivo Apple, lo podrá hacer. Le explicamos el paso a paso para hacerlo.

La Identificación facial es un método de seguridad. Foto: iStock

¿Cómo bloquear Apple Pay?

Lo primero que debe hacer es dirigirse a su cuenta de Apple ID. Una vez allí tiene que iniciar la sesión y dar clic sobre el dispositivo que desea bloquear.

Eso lo redirigirá a una ventana con toda la información de la máquina en cuestión, incluso, la sección de Apple Pay.



Luego, en dicha sección encontrará un botón que dice “Eliminar” o “Eliminar todo”.



(Siga leyendo: Vea los carros que puede comprar con la misma plata que vale un iPhone 13).



Así sus tarjetas “quedarán suspendidas o serán eliminadas de Apple Pay, aun si el dispositivo está fuera de línea o no está conectado a una red de datos celulares o Wi-Fi”, publicó el portal oficial de la marca.

Apple Pay estará integrado a iMessage y permitirá enviar dinero de iPhone a iPhone. Foto: AFP

¿Cómo bloquear un dispositivo Apple en caso de robo?

Si usted además de bloquear su Apple Pay quiere bloquear por completo su dispositivo, estos son los pasos a seguir.



Tenga en cuenta que Apple cuenta con la tecnología suficiente para encontrar los equipos debido a la particular sincronización que ofrece la marca con dispositivos de la misma compañía.



(Lea también: Steve Jobs: consejos del genio de la innovación para confiar en uno mismo).



De hecho, si usted realiza la configuración adecuada, la información que usted tiene en su iPhone es la misma que tiene en su iPad o en su iPod touch.

Los dispositivos Apple cuentan con interconectividad. Foto: iStock

Además, Apple ha diseñado una aplicación llamada Buscar Mi iPhone, en la cual podrá conocer la ubicación exacta de su dispositivo.



Según el portal oficial de la compañía, lo primero que debe hacer es buscar su celular en el mapa: “Iniciar sesión en iCloud.com o usar la aplicación anteriormente mencionada”.

iCloud.com es la nube de Apple Foto: iStock

Luego deberá marcar su celular como perdido. Según el portal de soporte técnico de Apple, cuando usted realiza la acción de marcar “él se bloquea de forma remota mediante un código para mantener tu información segura”.



(Le recomendamos: ¿Cuáles son los mejores celulares que se venden en Colombia?).



Sin embargo, vale resaltar que esto solo será útil si previamente a la pérdida o robo usted configuró su dispositivo con la función “Encontrar”.



De no ser así, lo único que queda es cambiar la contraseña de las cuentas y reportar la pérdida o el robo a la policía.



Por último, es importante que se comunique con su operador de telefonía y eliminar el dispositivo en cuestión de la lista de confianza Apple, ya sea en caso de encontrarlo o no con la aplicación.

